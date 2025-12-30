Nowe miejsca schronienia, drony, kamery… Toruń działa w zakresie obrony cywilnej

2025-12-30, 07:48  Monika Kaczyńska/Redakcja
Toruń działa w zakresie obrony cywilnej/fot. Monika Kaczyńska

Toruń działa w zakresie obrony cywilnej/fot. Monika Kaczyńska

Prawie 14 mln zł wykorzystał Toruń z rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dodatkowe pięć milionów otrzymali toruńscy strażacy.

O inwestycjach i działaniach miasta w zakresie obrony cywilnej mówiono podczas poniedziałkowego briefingu. Jak podkreślał prezydent Torunia Paweł Gulewski, przygotowano też koncepcje przeobrażeń 18 miejsc na terenie miasta. - W sumie to 18 koncepcji miejsc doraźnego schronienia, w tym projekt przystosowania podziemi III LO przy ul. Raszei na budowlę ochronną - mówił prezydent. - Chcemy również uruchomić specjalny zespół, który będzie zajmował się monitoringiem sytuacyjnym, jeśli chodzi o Gminę Miasta Toruń. Do dyspozycji będą drony wysokospecjalistyczne ze zmiennymi głowicami. W zależności od potrzeb mogą to być kamery termowizyjne, ale również takie, które mapują teren i tworzą mapę 3 d. 

- Mamy kupionych sześć dronów, trzy mniejsze i trzy większe. Będą wykorzystywane między innymi w różnego rodzaju poszukiwaniach osób zaginionych, ale też z uwagi na to, jak są wyposażone, mogą też służyć jako źródło informacji, ponieważ można do nich podczepiać różnego rodzaju elementy - dodał dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia Marcin Lutowski. - Będziemy starali się je również wykorzystywać chociażby na wodzie, w przypadku, kiedy będzie trzeba podjąć jakieś osoby z rzeki Wisły. Mamy również defibrylatory, które zostaną przekazane do spółek i innych jednostek gminnych. W związku z tym 35 osób zostało przeszkolonych do ich użytkowania.

Nadrzędnym celem programu jest zbudowanie i wzmocnienie systemu bezpieczeństwa i odporności na wszelkie zagrożenia. Więcej – w relacji Moniki Kaczyńskiej poniżej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń działa w zakresie obrony cywilnej/fot. Monika Kaczyńska

