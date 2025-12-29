Naprawa sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy trwa. Ciepła woda dostępna w mieszkaniach [aktualizacja]
Ekipy Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy pracują nad usunięciem awarii, do której doszło w niedzielę wieczorem w centrum miasta. Mieszkańcy kilkunastu budynków przy ulicach: Floriana, Bernardyńskiej, Gotowskiego, Jagiellońskiej oraz Uroczej nie mieli ciepłej wody w kranach i kaloryferach.
– Trwa naprawa usterki – wyjaśnił Tomasz Lewandowski, kierownik biura zarządu bydgoskiego KPEC-u. – Konieczne było zrobienie wykopu, czyli usunięcia nawierzchni. Wcześniej jeszcze przestawienia pojazdu. Należy wymienić fragment sieci ciepłowniczej, który uległ awarii – dodał.
Okazało się jednak, że wodę zdołano przywrócić szybciej do mieszkań. Planowo zakładano przywrócenie wody ok. 16:00.