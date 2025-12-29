Naprawa sieci ciepłowniczej w Bydgoszczy trwa. Ciepła woda dostępna w mieszkaniach [aktualizacja]

2025-12-29, 09:30  Tatiana Adonis/Bartosz Nawrocki/Redakcja
Trwa naprawa awarii/fot. Tatiana Adonis

Trwa naprawa awarii/fot. Tatiana Adonis

Ekipy Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy pracują nad usunięciem awarii, do której doszło w niedzielę wieczorem w centrum miasta. Mieszkańcy kilkunastu budynków przy ulicach: Floriana, Bernardyńskiej, Gotowskiego, Jagiellońskiej oraz Uroczej nie mieli ciepłej wody w kranach i kaloryferach.

– Trwa naprawa usterki – wyjaśnił Tomasz Lewandowski, kierownik biura zarządu bydgoskiego KPEC-u. – Konieczne było zrobienie wykopu, czyli usunięcia nawierzchni. Wcześniej jeszcze przestawienia pojazdu. Należy wymienić fragment sieci ciepłowniczej, który uległ awarii – dodał.

Okazało się jednak, że wodę zdołano przywrócić szybciej do mieszkań. Planowo zakładano przywrócenie wody ok. 16:00.

Materiał Tatiany Adonis

Jak mieszkańcy przy Floriana 5-7 radzili sobie z zimnem? Materiał Bartosza Nawrockiego

Bydgoszcz
Trwa naprawa awarii/fot. Tatiana Adonis Trwa naprawa awarii/fot. Tatiana Adonis Trwa naprawa awarii/fot. Tatiana Adonis Trwa naprawa awarii/fot. Tatiana Adonis

