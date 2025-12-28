Bydgoszcz. Awaria sieci ciepłowniczej spowodowana wyciekiem wody z rurociągu

2025-12-28, 21:19 Redakcja

Obecnie prowadzone są prace naprawcze. W związku z zaistniałą sytuacją nastąpiła czasowa przerwa w dostawie ogrzewania oraz ciepłej wody.

Problemy są w części użytkowej do budynków zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ulicach: Floriana 5-7 ( w tym budynku wystąpiła awaria), Floriana 6a, 12 i 18, Bernardyńskiej 16, Gotowskiego 6 oraz Jagiellońskiej 22, 28, 30 i 34.



Dostawa ciepła zostanie wznowiona po zakończeniu prac naprawczych.