Pociągiem z Bydgoszczy do Warszawy w mniej niż dwie godziny? Jest taka szansa!

Planuje się powstanie dwóch tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych w ciągu najbliższych 9 lat. / Fot. Pixabay /ilustracyjne
Dwóch wicepremierów - z naszego regionu- zarekomendowało Ministrowi Infrastruktury, by szybka kolej do i z Portu Polska prowadziła przez Toruń do Bydgoszczy.
O tej rekomendacji Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i swojej - poinformował na swoim profilu Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Zdaniem wicepremiera ta forma transportu silniej zwiąże Szczecin z resztą kraju.
Według tego pomysłu z Bydgoszczy do Warszawy Centralnej pociąg jechałby mniej niż 2 godziny, a z Bydgoszczy do Portu Polska (dawniej Centralny Port Komunikacyjny) poniżej 100 minut. Wzmocnione miałyby być połączenia przez Bydgoszcz (z Poznania) do Koszalina, Kołobrzegu i Trójmiasta.
Określający kierunki rozwoju sieci kolejowej po 2035 roku Projekt Zintegrowana Sieć Kolejowa na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury realizują spółki CPK i PKP PLK. Planuje się powstanie dwóch tysięcy kilometrów nowych linii w ciągu najbliższych 9 lat.
- Potrzebujemy więcej kolejowych połączeń międzyregionalnych - mówi pełnomocnik rządu ds CPK Maciej Lasek.
Eksperci weryfikują około dziesięciu wariantów rozwoju sieci kolejowej, w tym proponowany wcześniej monocentryczny model „szprych". W pierwotnych planach szprycha w naszym regionie miała przebiegać przez Grudziądz.
