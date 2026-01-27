Zima nie odpuszcza, 1000 pociągów opóźnionych. Utrudnienia także w naszym regionie

2026-01-27, 13:40 Tatiana Adonis/Redakcja

Zima doprowadziła do znacznych opóźnień pociągów/fot. PKP Intercity/X/Archiwum

1000 pociągów opóźnionych, a 250 odwołanych - to bilans ostatniej doby na kolei. Służby pracują nad udrożnieniem oblodzonych linii, ale podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami, także w naszym województwie.

Ponad 40 minut opóźnienia miał pociąg PKP Intercity ZAMOYSKI, relacji Szczecin-Rzeszów. Z kolei skład HUTNIK, jadący z Bielska-Białej do Gdyni przyjechał na dworzec we Włocławku 50 minut później niż przewidywał rozkład.



Pociągi spóźniają się nie tylko z powodu oblodzenia na torach. - Ponad 130 minut opóźnienia ma skład Intercity HEWELIUSZ, relacji Bielsko Biała Gdynia. Powód - uszkodzenie sieci trakcyjnej i przerwa w ruchu na odcinku Stare Koźle-Bierawa. Przejeżdżający przez nasz region pociąg planowo miał dotrzeć do stacji Mogilno o 11:21 - słyszymy w relacji Tatiany Adonis.



Z ponad 100 minutowym opóźnieniem do naszego regionu dotarł także pociąg NIEGOCIN, relacji Olsztyn-Wrocław.