Choinka dla każdego, kto odda krew. Przedświąteczna akcja w całym regionie

2025-12-16, 10:39 Agata Raczek, Marcin Glapiak/Redakcja
Akcja „Choinka dla Życia” w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak
Wyjątkowa akcja „Choinka dla Życia” powraca tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W całym regionie będzie można oddawać krew i odbierać świąteczne drzewka.
- Każdy kto we wtorek lub w środę odda krew w wybranych punktach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w naszym regionie, otrzyma żywe drzewko lub voucher na jego odbiór - zapowiada Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. - 17 grudnia rusza ogólnopolska akcja „Choinka dla życia”. To zbiórka krwi i jej składników dla osób potrzebujących, a my leśnicy piąty raz włączamy się w tę akcję. Przygotowaliśmy dla wszystkich honorowych krwiodawców, którzy zdecydują się oddać tego dnia krew, przepiękne i pachnące lasem choinki, ale także przygotowaliśmy vouchery na choinki, w związku z czym będzie można drzewko odebrać nieco później, ale na pewno jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
Co ważne, w związku z tym, że punkt w Inowrocławiu jest nieczynny w środy, akcja „Choinka dla życia” odbywa się już we wtorek. W środę choinkę za honorowe oddanie krwi będzie można odebrać w Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądzu, Toruniu i we Włocławku. Liczba drzewek w poszczególnych punktach jest ograniczona.
Gdzie czekają drzewka? Wtorek (16 grudnia) Terenowy oddział w Inowrocławiu, ul. Miechowicka 3 – żywe drzewka od Nadleśnictwa Gniewkowo.
Środa (17 grudnia) RCKiK Bydgoszcz– voucher na odbiór drzewka w Nadleśnictwo Bydgoszcz.
Terenowe oddziały: Brodnica, ul. Wiejska 12b – voucher od Nadleśnictwa Brodnica, Grudziądz, ul. Szpitalna 5 – voucher od Nadleśnictwo Jamy Toruń, ul. Gagarina 212-216 – voucher od Nadleśnictwo Toruń Włocławek - ul. Lunewil 15 – voucher od Nadleśnictwo Włocławek, Lasy Państwowe.
Relacja Marcina Glapiaka z Inowrocławia
Mówi Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę