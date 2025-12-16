Choinka dla każdego, kto odda krew. Przedświąteczna akcja w całym regionie

2025-12-16, 10:39 Agata Raczek, Marcin Glapiak/Redakcja

Akcja „Choinka dla Życia” w Inowrocławiu/fot. Marcin Glapiak

Wyjątkowa akcja „Choinka dla Życia” powraca tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W całym regionie będzie można oddawać krew i odbierać świąteczne drzewka.

- Każdy kto we wtorek lub w środę odda krew w wybranych punktach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w naszym regionie, otrzyma żywe drzewko lub voucher na jego odbiór - zapowiada Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. - 17 grudnia rusza ogólnopolska akcja „Choinka dla życia”. To zbiórka krwi i jej składników dla osób potrzebujących, a my leśnicy piąty raz włączamy się w tę akcję. Przygotowaliśmy dla wszystkich honorowych krwiodawców, którzy zdecydują się oddać tego dnia krew, przepiękne i pachnące lasem choinki, ale także przygotowaliśmy vouchery na choinki, w związku z czym będzie można drzewko odebrać nieco później, ale na pewno jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.



Co ważne, w związku z tym, że punkt w Inowrocławiu jest nieczynny w środy, akcja „Choinka dla życia” odbywa się już we wtorek. W środę choinkę za honorowe oddanie krwi będzie można odebrać w Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądzu, Toruniu i we Włocławku.

Liczba drzewek w poszczególnych punktach jest ograniczona.



Gdzie czekają drzewka?

Wtorek (16 grudnia)

Terenowy oddział w Inowrocławiu, ul. Miechowicka 3 – żywe drzewka od Nadleśnictwa Gniewkowo.



Środa (17 grudnia)

RCKiK Bydgoszcz– voucher na odbiór drzewka w Nadleśnictwo Bydgoszcz.



Terenowe oddziały:

Brodnica, ul. Wiejska 12b – voucher od Nadleśnictwa Brodnica,

Grudziądz, ul. Szpitalna 5 – voucher od Nadleśnictwo Jamy

Toruń, ul. Gagarina 212-216 – voucher od Nadleśnictwo Toruń

Włocławek - ul. Lunewil 15 – voucher od Nadleśnictwo Włocławek, Lasy Państwowe.

