Wilków w regionie jest coraz więcej. Co robić, gdy spotkasz go na spacerze? [Rozmowa Dnia]

Honorata Galczewska w studiu Polskiego Radia PiK w Toruniu/fot. Tomasz Bielicki

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy apeluje o właściwe zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami. Jest ich w regionie jest coraz więcej.

Jak się zachować, gdy natkniemy się na wilka? - Na pewno nie wolno uciekać! Pamiętajmy, że to drapieżnik, dla którego naturalne jest podążanie za istotą, która zaczyna uciekać, więc odradzam takie zachowanie - mówiła w „Rozmowie Dnia” Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. - Podejdźmy spokojnie do sytuacji, odsuńmy się, jeżeli to jest na przykład droga leśna. Jeśli jesteśmy na spacerze i zobaczymy gdzieś w oddali, że wilk nam się przygląda, spokojnie odejdźmy. Postarajmy się też podnieść ręce, wtedy wydajemy się być więksi. Poza tym wilk ma bardzo dobry węch, więc podnosząc ręce uwalniamy też większe zasoby naszego zapachu. Szybciej dojdzie do niego sygnał węchowy i myślę, że sam zejdzie nam z drogi.







Dla leśników większa populacja wilków to sygnał, że kondycja innych gatunków zwierząt żyjących w lasach jest coraz lepsza.



Cała „Rozmowa Dnia" poniżej.

