Choinka została, a święta dawno minęły. W Grudziądzu trwa akcja zbierania drzewek

2025-01-07, 10:44 Marcin Doliński/Redakcja

Akcja zbierania choinek w Grudziądzu potrwa do 15 lutego/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Odbiorą naturalną choinkę sprzed domu i to za darmo. Władze Grudziądza ogłosiły akcję zbierania drzewek.

– Warto pamiętać o tym, aby choinkę pozostawić obok altany śmietnikowej i ewentualnie obok pojemnika na bio odpady. Może także trafić do pojemnika, ale musi być pocięta na drobne kawałki. Należy pamiętać, aby nie wrzucać całych drzewek do pojemników. Nie mogą mieć na sobie ozdób, a także nie mają być pakowane w kartonach. Jest także możliwość dostarczania choinek do Centrum Edukacji Ekologicznej, które mieści się przy ulicy Nad Torem 1. W tym przypadku muszą to być choinki w doniczkach, z systemem korzeniowym. Po to, aby pracownicy centrum posadzili je na miejskich terenach – opowiadał Karol Piernicki, rzecznik grudziądzkiego ratusza.



Bezpłatna akcja potrwa do 15 lutego.