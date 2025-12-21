Kramy już zamknięte, ale zimowe miasteczko zostaje. Życzenia dla bydgoszczan na finał jarmarku [wideo, zdjęcia]

2025-12-21, 21:00  Tatiana Adonis/Redakcja
Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju/fot. Tatiana Adonis

Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju/fot. Tatiana Adonis

Bydgoski Jarmark Świąteczny dobiegł końca. Mieszkańcy i odwiedzający miasto goście mogli skorzystać z jego atrakcji przez miesiąc, w niedzielę oficjalnie się zakończył.

Z tej okazji świąteczne życzenia bydgoszczanom złożyli m.in.: zastępca prezydenta miasta Iwona Waszkiewicz oraz biskup bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk. 

- Życzę wszystkim państwu, żebyście poczuli w te dni spokój i szczęście. Przed nami rok 2026, coraz więcej osób mówi, że są w tym mieście szczęśliwi i dobrze się tu czują - mówiła wiceprezydent.

- W tym wyjątkowym czasie przedświątecznym życzę Państwu szczęścia w życiu, miłości nie tylko od człowieka, ale od Boga - dodał biskup Włodarczyk.

Podczas finału jarmarku bydgoscy harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. Jarmarkowe kramy czynne były w niedzielę do wieczora, ale niektóre atrakcje zostaną na dłużej - m.in. zimowe miasteczko.

Życzenia bydgoszczanom złożyli m.in.: zastępca prezydenta miasta Iwona Waszkiewicz oraz biskup bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk

Życzenia na finał jarmarku w Bydgoszczy/wideo: Tatiana Adonis

Finał świątecznego jarmarku w Bydgoszczy. Na zdjęciu biskup bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk/fot. Tatiana Adonis Finał świątecznego jarmarku w Bydgoszczy. Na zdjęciu: wiceprezydent Iwona Waszkiewicz/fot. Tatiana Adonis Finał świątecznego jarmarku w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

