Kramy już zamknięte, ale zimowe miasteczko zostaje. Życzenia dla bydgoszczan na finał jarmarku [wideo, zdjęcia]

2025-12-21, 21:00 Tatiana Adonis/Redakcja

Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju/fot. Tatiana Adonis

Bydgoski Jarmark Świąteczny dobiegł końca. Mieszkańcy i odwiedzający miasto goście mogli skorzystać z jego atrakcji przez miesiąc, w niedzielę oficjalnie się zakończył.

Z tej okazji świąteczne życzenia bydgoszczanom złożyli m.in.: zastępca prezydenta miasta Iwona Waszkiewicz oraz biskup bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk.



- Życzę wszystkim państwu, żebyście poczuli w te dni spokój i szczęście. Przed nami rok 2026, coraz więcej osób mówi, że są w tym mieście szczęśliwi i dobrze się tu czują - mówiła wiceprezydent.



- W tym wyjątkowym czasie przedświątecznym życzę Państwu szczęścia w życiu, miłości nie tylko od człowieka, ale od Boga - dodał biskup Włodarczyk.



Podczas finału jarmarku bydgoscy harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. Jarmarkowe kramy czynne były w niedzielę do wieczora, ale niektóre atrakcje zostaną na dłużej - m.in. zimowe miasteczko.