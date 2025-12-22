Bydgoski Jarmark Świąteczny zakończony. Nie wszystkie atrakcje zamykają się na dobre

2025-12-22, 10:34  Tatiana Adonis/Redakcja
Zakończył się Bydgoski Jarmark Świąteczny/fot. Tatiana Adonis

Zakończył się Bydgoski Jarmark Świąteczny/fot. Tatiana Adonis

Bydgoski Jarmark Świąteczny był otwarty przez miesiąc. Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy przyznaje, że wszystko poszło zgodnie z planem. Niektóre atrakcje oraz stoiska będą jednak jeszcze dostępne.

Pogoda dopisała, odwiedzający chwalą, wystawcy zadowoleni - tak wygląda podsumowanie tegorocznego Bydgoskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego i jego przebiegu. Z tego faktu zadowolony jest zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa. Zwrócił szczególną uwagę na przyjeżdżających do miasta turystów. - Były dziesiątki tysięcy odwiedzających, nie tylko bydgoszczan, ale także z całego województwa - mówi Łukasz Krupa. - Ponadto ugościliśmy wiele zorganizowanych wycieczek, w których udział brali ludzie z różnych części Polski.

Osoby odwiedzające jarmark również wydają się zadowoleni. Podobnie sprzedawcy, którzy pochwalili swoich klientów za życzliwość. Przyznali jednak, że ubiegły rok był nieco lepszy, jeśli chodzi o zainteresowanie produktami i usługami.

Mimo oficjalnego zakończenia jarmarku nie wszystkie atrakcje zamykają się na dobre. 22 i 23 grudnia od godz. 14:00 czynne będą stoiska na Mostowej i Placu Teatralnym oraz zimowe miasteczko. Od 25 do 28 grudnia na Starym Rynku dostępna będzie 13-metrowa piramida świąteczna. Z kolei od 25 grudnia do 6 stycznia czynne będą stoiska na Mostowej (od strony ul. Focha) oraz zimowe miasteczko na Placu Teatralnym. Jedna z największych atrakcji jarmarku - Młyńskie Koło pozostanie do 25 stycznia.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Zakończył się Bydgoski Jarmark Świąteczny/fot. Tatiana Adonis

Region

Podpalił sześć samochodów w Bydgoszczy. 34-latek chce dobrowolnie poddać się karze

Podpalił sześć samochodów w Bydgoszczy. 34-latek chce dobrowolnie poddać się karze

2025-12-22, 11:38
Polska jednym z najczęściej atakowanych krajów na świecie. Paweł Olszewski: Będzie jeszcze gorzej [Rozmowa Dnia]

Polska jednym z najczęściej atakowanych krajów na świecie. Paweł Olszewski: Będzie jeszcze gorzej [Rozmowa Dnia]

2025-12-22, 08:59
Coraz mniej zalegających aut w Grudziądzu. To efekt prac specjalnej grupy zadaniowej

Coraz mniej zalegających aut w Grudziądzu. To efekt prac specjalnej grupy zadaniowej

2025-12-22, 07:48
Samochód osobowy spadł z wiaduktu na tory niedaleko Świecia. Uderzył w niego przejeżdżający pociąg

Samochód osobowy spadł z wiaduktu na tory niedaleko Świecia. Uderzył w niego przejeżdżający pociąg

2025-12-22, 06:37
Jedna osoba zginęła w karambolu na autostradzie A1 niedaleko Torunia [AKTUALIZACJA]

Jedna osoba zginęła w karambolu na autostradzie A1 niedaleko Torunia [AKTUALIZACJA]

2025-12-22, 06:20
Kramy już zamknięte, ale zimowe miasteczko zostaje. Życzenia dla bydgoszczan na finał jarmarku [wideo, zdjęcia]

Kramy już zamknięte, ale zimowe miasteczko zostaje. Życzenia dla bydgoszczan na finał jarmarku [wideo, zdjęcia]

2025-12-21, 21:00
Cztery imprezy biegowe, startują dorośli i dzieci. City Trail w bydgoskim Myślęcinku [zdjęcia]

Cztery imprezy biegowe, startują dorośli i dzieci. City Trail w bydgoskim Myślęcinku [zdjęcia]

2025-12-21, 19:46
Wypatrzyli pliszkę górską i tracza długodziobego. Całą grupą wybrali się na spacer ornitologiczny [zdjęcia]

Wypatrzyli pliszkę górską i tracza długodziobego. Całą grupą wybrali się na spacer ornitologiczny [zdjęcia]

2025-12-21, 16:58
Śledztwo po pożarze w Sępólnie Krajeńskim. Zginął w nim 60-letni mężczyzna

Śledztwo po pożarze w Sępólnie Krajeńskim. Zginął w nim 60-letni mężczyzna

2025-12-21, 12:33

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę