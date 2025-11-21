Bydgoszcz wkracza w magię świąt. Na Starym Rynku ruszyła kolejna edycja jarmarku

2025-11-21, 13:12  Tatiana Adonis/Redakcja
Czas wprowadzić mieszkańców w bożonarodzeniowy klimat. W piątek rozpoczął się Bydgoski Jarmark Świąteczny. Stoiska z gastronomią i rękodziełem otworzyły się o 13:00. Wieczorem na Starym Rynku rozbłyśnie 14-metrowa choinka. Pojawi się też jarmarkowa maskotka – renifer Rudolf.

– Nasza maskotka będzie chodzić po naszym jarmarku przez kilkanaście dni – powiedziała koordynatorka, Aleksandra Garbowska.

Jak co roku otwarto także wesołe miasteczko. Co w nim można znaleźć? – Między innymi 43-metrowe koło, rollercoaster i kolejka górska – przyznał wiceprezydent Bydgoszczy, Łukasz Krupa.

Nie zabraknie też artystycznej części. Na scenie poniedziałki i wtorki będą należały do dzieci, środy to dni tematyczne – dwie „babskie”, z występami jedynie kobiet oraz dwie instrumentalne. W czwartki muzykę zaproponuje DJ Paulo, a od piątku do niedzieli pojawią się lokalni artyści.

Choć stoiska przyjmują gości już od 13:00, oficjalne otwarcie nastąpi o 18:00. Wtedy zostanie odpalona nie tylko choinka, ale również pozostałe iluminacje.
Jarmark można odwiedzać do 21 grudnia. Dłużej będzie czynne wesołe miasteczko.

