W nadleśnictwach ruszyła sprzedaż choinek. W Trzebcinach upatrzone drzewko można ściąć osobiście

2025-12-02, 12:58  Marcin Doliński / Redakcja
Tak prezentuje się plantacje świątecznych drzewek w Nadleśnictwie Trzebciny. / Fot. Marcin Doliński

Nasz reporter na choinkobranie wybrał się w Bory Tucholskie. Co tam znalazł? Posłuchajcie.

- Świerk pospolity. To tradycyjne drzewko na Boże Narodzenie. Jego zapach gwarantuje świąteczny klimat - mówi Sylwia Lawrenz z Nadleśnictwa Trzebciny. - Jako leśnicy zawsze będziemy reklamować żywą choinkę.

Każde zakupione drzewko przechodzi przez specjalną tubę i pakowane jest w siatkę, aby można było je łatwiej przewieźć.

- Mamy plantację tuż obok budynku nadleśnictwa, a wiec - dosłownie - każdy może iść tam z toporkiem i wyciąć sobie takie drzewko, które mu się spodoba - mówi Sylwia Lawrenz. - Wprowadziliśmy tę dodatkową atrakcję dla chętnych. To wielu to niesamowite przeżycie.

Szczegóły dotyczące cen, wielkości drzewek i czasu sprzedaży leśnych drzewek dostępne są na stronach poszczególnych nadleśnictw.

Relacja Marcina Dolińskiego

