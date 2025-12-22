Pilnują, by ludzie nie kradli choinek z lasu. Wspólne patrole policjantów i leśników

2025-12-22, 20:31 Redakcja

Wspólny patrol policji i straży leśnej/fot. materiały policji

Dzielnicowy z bydgoskiego Fordonu i funkcjonariusz straży leśnej z Nadleśnictwa Toruń wspólnie patrolowali tereny gminy Dąbrowa Chełmińska. - Patrol miał na celu przeciwdziałanie wykroczeniom popełnianym w lasach – tłumaczą.

Policjant i leśnik zwracali szczególną uwagę na przypadki kradzieży drewna, nielegalnego wjazdu samochodami do lasu oraz kłusownictwa. - Mundurowi kontrolowali również osoby wywożące drewno z terenów leśnych, sprawdzając posiadane dokumenty i wymagane zezwolenia – informuje sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Dzięki doskonałej znajomości terenu oraz doświadczeniu dzielnicowych i leśników możliwe jest skuteczne ujawnianie miejsc, w których dochodzi do łamania przepisów - dodaje.



Kontrole prowadzone przez bydgoskich policjantów i strażników leśnych są realizowane systematycznie od wielu lat i stanowią stały element współpracy obu formacji. - W okresie przedświątecznym działania te są szczególnie istotne, gdyż właśnie wtedy zwiększona jest liczba prób nielegalnego pozyskania choinek i innych naruszeń prawa na terenach leśnych – tłumaczy policjant.