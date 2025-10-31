Leśnicy z regionu promowali honorowe krwiodawstwo. Chętnych nie brakowało

2025-10-31, 20:54  Monika Kaczyńska/Redakcja
W kilku miejscowościach regionu była prowadzona zbiórka krwi. To wspólna akcja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy/fot.: Facebook, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

„Na drodze nieprzewidywalnie, w sercu odpowiedzialnie” – pod tym hasłem w kilku miejscowościach regionu była prowadzona zbiórka krwi. To wspólna akcja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

W ten sposób promowano honorowe krwiodawstwo wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza.

– To bardzo istotne. Kiedyś usłyszałem taki apel i postanowiłem zacząć oddawać. Regularnie, staram się co dwa, czasami co 2,5 miesiąca – mówił uczestnik akcji.

– Jeżeli możemy się czymś podzielić, to dlaczego tego nie robić. Krew jest potrzebna, nic nas to nie kosztuje, więc pomagajmy – dodała kobieta.

– To naprawdę nie boli. Jest całkowicie bezpiecznie. Używamy sprzętu jednorazowego i sterylnego, więc nie ma żadnego ryzyka. Poświęcone kilka minut może uratować czyjeś życie – podkreślił Krzysztof Laks z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

– Łączy nas potrzeba pomagania ludziom. Nie ma lepszej pomocy i większego daru niż podzielenia się krwią – zaznaczyła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Na dawców czekały „ptasie pyzy”, czyli kule z pokarmem dla ptaków.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

