Krwiodawstwo w towarzystwie silników i pisku opon! Motoserce na bydgoskim Kartodromie [zdjęcia]

2025-08-23, 13:48  Jolanta Fischer/Redakcja
Motocykliści z całego regionu dzielą się najcenniejszym lekarstwem świata! Na Kartodromie w Bydgoszczy odbywa się kolejna edycja akcji „Motoserce”. W programie: wystawy najnowszych modeli pojazdów, pokazy ratownictwa, przejażdżki gokartami, a przede wszystkim – krwiobus.

Na każdego, kto odda krew, czekają atrakcyjne upominki i loteria nagród.

– Jesteśmy dawcami krwi, dawcami życia. Zjeżdżają się wszyscy miłośnicy motoryzacji, nie tylko motocykli. Każda kropelka krwi, która dzisiaj skapnie, to jest wspaniały dar. W całej Polsce udało się zebrać kilkadziesiąt tysięcy litrów – mówi reprezentant klubu motocyklowego Skulls, który jest współorganizatorem Motoserca.

Młodzi uczestnicy próbują swoich sił na gokartach. – Nie boję się, nawet gdy wywrócę się na piasku.

– Pojadę nieco wolniej, bo dopiero chcę zacząć – zapowiada jeden z chłopców.

– Mój mąż oddaje krew honorowo. Dowiedział się z radia i postanowiliśmy przyjechać – dodaje uczestniczka Motoserca.

Niektórzy namawiają swoich znajomych do wzięcia udziału w akcji. – Nagłośniono to na ulicy i jest nas dosyć sporo. Gdy jest grono znajomych, to działa motywująco.

Na śmiałków czekają podnośniki. – Wystawiliśmy się tutaj z naszą największą maszyną. Aktualnie jesteśmy na około 42 metrach i oglądamy piękną panoramę Bydgoszczy.

– Cel jest szczytny, także warto. Przy okazji można sobie pogadać z kumplami – opowiada jeden z mężczyzn.

Część rodzin chce przekazać swoją pasję do motoryzacji młodszemu pokoleniu. – Lubię jeździć z tatą, choć czasami szaleje. – To zaczęło się w dzieciństwie i zostało do dzisiaj – dodaje ojciec.

Akcja zakończy się w sobotę (23 sierpnia) o godz. 16:00. Wtedy wśród krwiodawców zostanie rozlosowana główna nagroda – kurs na prawo jazdy.

Relacja Jolanty Fischer

