Zasoby tego banku znikają najszybciej! W Bydgoszczy odznaczono najwytrwalszych krwiodawców

Uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim/fot. Natasza Trzebuchowska
Krew jest lekiem, którego nie można wyprodukować. Ci, którzy bezinteresownie ją oddają, aby pomagać innym, zostali wyróżnieni w Bydgoszczy. Uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim.
Wręczono odznaczenia Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz nagrody dla trzech gmin, które zwyciężyły w corocznym „Turnieju"...
- Krwi zawsze brakuje w bankach. Systematyczni dawcy, gdy przekraczają limit 20 litrów, dostają oznaczenie Zasłużone dla Zdrowia Narodu. Potem ma się naprawdę wielką satysfakcję, że można było uratować wiele istnień ludzkich, bo ten gest ratuje zdrowie i życie...
- Jestem położną i widzę co się dzieje na oddziale, jak mało jest krwi, więc myślę, że mamy dobry powód, żeby pomóc. Oddałam przez około 18 lat, 22 litry krwi...
- Krwiodawców udaje się przekonać, żeby przychodzili na akcje właśnie do Świekatowa. W ciągu roku mamy 6 zbiórek w naszej gminie. Podczas jednej krew oddaje ponad 30 osób...
- mówili uczestnicy wydarzenia: Urszula Bylińska - prezes klubu honorowych dawców krwi z Rogowa, Agnieszka Pasturek - krwiodawca i Grzegorz Tomaszewski - sekretarz zwycięskiej gminy Świekatowo.
W tym roku obchodzone jest 90-lecie krwiodawstwa w Polsce. Dawcą krwi może zostać tylko w pełni zdrowa, pełnoletnie osoba.
Historia krwiodawstwa w Polsce zaczęła się w Polskim Czerwonym Krzyżu.
W 1935 r. przy Szpitalu Głównym PCK w Warszawie powstał pierwszy w kraju Instytut Przetaczania i Konserwacji Krwi. Powołano wówczas pierwsze ośrodki dawstwa, przeszkolono lekarzy i zaczęła się promocja oddawanie krwi.
PCK wciąż angażuje się w promocję krwiodawstwa W 2024 roku dzięki akcjom PCK zebrano ponad 78 tysięcy litrów krwi, organizując 2341 wydarzeń w całym kraju – średnio 6 akcji dziennie.
Ruch HDK PCK zrzesza blisko 200 tysięcy członków i wolontariuszy.
