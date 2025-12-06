Fizjoterapia w teorii i w praktyce. W Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja

2025-12-06, 21:27 Agata Raczek / Redakcja

Konferencja Naukowa „Fizjoterapia Nad Brdą 2025" w Bydgoszczy. / Fot. Agata Raczek

Już po raz drugi Bydgoszcz stała się centrum nowoczesnej fizjoterapii. Rozpoczęła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterapii „Fizjoterapia Nad Brdą 2025".

- To wydarzenie, które łączy najnowszą wiedzę z ortopedii, medycyny sportowej, pediatrii i uroginekologii z praktycznymi umiejętnościami - mówi Jakub Sinkowski, dziekan Wydziału Fizjoterapii w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. - Prelegenci są członkami kół naukowych oraz zajmują się fizjoterapią w skali ogólnopolskiej. Takie konferencji jeszcze w Bydgoszcz nie mieliśmy



- Fizjoterapia jest dziedziną szybko rozwijającą się, staje się też coraz bardziej popularna- dodaje Adam Kwieciński, opiekun koła naukowego fizjoterapii sportowej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu.



Wydarzenie odbywa się w Hotelu Best Inn w Bydgoszczy.