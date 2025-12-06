Fizjoterapia w teorii i w praktyce. W Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja

2025-12-06, 21:27  Agata Raczek / Redakcja
Konferencja Naukowa „Fizjoterapia Nad Brdą 2025" w Bydgoszczy. / Fot. Agata Raczek

Konferencja Naukowa „Fizjoterapia Nad Brdą 2025" w Bydgoszczy. / Fot. Agata Raczek

Już po raz drugi Bydgoszcz stała się centrum nowoczesnej fizjoterapii. Rozpoczęła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fizjoterapii „Fizjoterapia Nad Brdą 2025".

- To wydarzenie, które łączy najnowszą wiedzę z ortopedii, medycyny sportowej, pediatrii i uroginekologii z praktycznymi umiejętnościami - mówi Jakub Sinkowski, dziekan Wydziału Fizjoterapii w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. - Prelegenci są członkami kół naukowych oraz zajmują się fizjoterapią w skali ogólnopolskiej. Takie konferencji jeszcze w Bydgoszcz nie mieliśmy

- Fizjoterapia jest dziedziną szybko rozwijającą się, staje się też coraz bardziej popularna- dodaje Adam Kwieciński, opiekun koła naukowego fizjoterapii sportowej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu.

Wydarzenie odbywa się w Hotelu Best Inn w Bydgoszczy.

Relacja Agaty Raczek

Bydgoszcz
Konferencja Naukowa „Fizjoterapia Nad Brdą 2025" w Bydgoszczy. / Fot. Agata Raczek

Region

Policyjny pościg ciężarówką po regionie. Kierowcę udało się zatrzymać [zdjęcia]

Policyjny pościg ciężarówką po regionie. Kierowcę udało się zatrzymać [zdjęcia]

2025-12-06, 20:26
W bazie Szlachetnej Paczki ciągle są osoby czekające na wsparcie. Finał akcji już za tydzień

W bazie Szlachetnej Paczki ciągle są osoby czekające na wsparcie. Finał akcji już za tydzień

2025-12-06, 19:50
Stowarzyszenie Dłoń Białej Mamy: Obecność, rozmowa, dobre słowo - też mogą być lekarstwem

Stowarzyszenie „Dłoń Białej Mamy”: Obecność, rozmowa, dobre słowo - też mogą być lekarstwem

2025-12-06, 18:03
Mikołajki w Świeciu. Ależ to wyglądało Przez miasto przejechała zmotoryzowana Wataha [wideo zdjęcia]

Mikołajki w Świeciu. Ależ to wyglądało! Przez miasto przejechała zmotoryzowana „Wataha" [wideo + zdjęcia]

2025-12-06, 17:30
Kolejowe Mikołajki w Bydgoszczy. Tłum chętnych do zwiedzania atrakcji na dworcu [zdjęcia]

Kolejowe Mikołajki w Bydgoszczy. Tłum chętnych do zwiedzania atrakcji na dworcu [zdjęcia]

2025-12-06, 14:57
Uwaga Wzwiązku zobchodami święta Radia Maryja wprowadzono zmiany worganizacji ruchu w Toruniu

Uwaga! W związku z obchodami święta Radia Maryja wprowadzono zmiany w organizacji ruchu w Toruniu

2025-12-06, 12:30
Mikołajki w basenie. Takie atrakcje zorganizowano dla dzieci i młodzieży w Świeciu [wideo]

Mikołajki w basenie. Takie atrakcje zorganizowano dla dzieci i młodzieży w Świeciu [wideo]

2025-12-06, 10:10
Boiska powstaną niemal we wszystkich dzielnicach Włocławka. Pojawią się też specjalne figurki

Boiska powstaną niemal we wszystkich dzielnicach Włocławka. Pojawią się też specjalne figurki

2025-12-06, 08:00
Nowy rozkład jazdy pociągów od 14 grudnia. Mieszkańcy mogą spodziewać się większej liczby połączeń

Nowy rozkład jazdy pociągów od 14 grudnia. Mieszkańcy mogą spodziewać się większej liczby połączeń

2025-12-05, 20:56

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę