Podolog stawia na nogi! Specjaliści od stóp na branżowej konferencji w Bydgoszczy

2025-11-22, 20:09 Monika Siwak/Redakcja

O problemach podologii rozmawiano w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Sto pięćdziesiąt osób zainteresowanych zdrowiem stóp brało udział w Ogólnopolskiej Konferencji Podologicznej w Bydgoszczy. Jednym z prelegentów był pierwszy w Polsce biegły z zakresu podologii, Daniel Abratkiewicz.

- Tematów dla biegłego jest coraz więcej, chociażby ze względu na to, że do gabinetów podologicznych trafiają osoby z cukrzycą - mówi Daniel Abratkiewicz. - W przypadku tej choroby, konsekwencją uszkodzeniu ciała, czy nieumiejętnego wykonania zabiegu bywają przewlekłe rany, a te skończyć się mogą nawet amputacją. I takie sprawy rzeczywiście w sądach się zaczęły pojawiać, dlatego że takie osoby wnioskują o odszkodowanie, chcą otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności. A rzeczywiście na drodze do uzyskania konkretnych pieniędzy potrzebna jest opinia biegłego.



Daniel Abratkiewicz wskazuje, że do podologa najczęściej trafiają jednak pacjenci z wrastającymi paznokciami, ze skręcającymi paznokciami, z paznokciami uszkodzonymi mechanicznie, z pękającymi piętami, z grzybicą z brodawkami. - Podolog rozwiązuje te problemy w sposób mniej lub bardziej inwazyjny. Rzeczywiście, jest to dziedzina, która rozwiązuje medyczne problemy często niemedycznymi sposobami, ale równie skutecznie.



- Coraz częściej trafiają do nas osoby wysłane przez lekarza. Faktycznie możemy pomóc w przypadku zrogowaceń, odcisków. Takie, wydawałoby się, mało istotne dolegliwości potrafią bardzo mocno uprzykrzać komuś codzienne funkcjonowanie. Każdy krok jest nagle dyskomfortem. Są jednak sytuacje, w których pacjenta należy jednak odesłać faktycznie do lekarza - mówiła uczestniczka konferencja, Justyna Glonek.



Spotkanie specjalistów w Operze Nova zorganizowała Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.