Odcisk stopy wyjaśni sprawę zabójstwa w Ciechocinku? Prokuratura zleciła badanie

2025-10-03, 21:02  Marek Ledwosiński/Redakcja
Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim szuka kolejnych dowodów w sprawie zabójstwa, do którego doszło pół roku temu w Ciechocinku.

W jednym z mieszkań znaleziono ciało mężczyzny, zginął od wielu ciosów nożem. Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa byłej partnerce mężczyzny.

Mariusz Ciechanowski, szef aleksandrowskiej prokuratury mówił, że śledczy czekają na opinię psychiatryczną, ale to niejedyne zlecone badanie.

– Druga opinia, na którą czekamy, to ta od Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy. Ma dotyczyć identyfikacji śladów pozostawionych najprawdopodobniej bosą stopą człowieka. Domyślam się, że to badanie i opinia nie będą tak jednostajne, jak w przypadku ujawnienia śladów linii papilarnych. Natomiast sam jestem ciekawy, jak bardzo ta opinia będzie jednoznaczna i będzie odpowiadała na pytanie, kto mógł zostawić to odciski. Ciekawe, jaki będzie wynik tej opinii i jak bardzo ona będzie jednoznaczna – dodał Ciechanowski.

W naszym regionie będzie to pierwsza próba uzyskania dowodu w śledztwie, polegająca na przypisaniu odcisku gołej stopy do konkretnej osoby.

