Odcisk stopy wyjaśni sprawę zabójstwa w Ciechocinku? Prokuratura zleciła badanie

Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim czeka na opinię od Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay
Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim szuka kolejnych dowodów w sprawie zabójstwa, do którego doszło pół roku temu w Ciechocinku.
W jednym z mieszkań znaleziono ciało mężczyzny, zginął od wielu ciosów nożem. Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa byłej partnerce mężczyzny.
Mariusz Ciechanowski, szef aleksandrowskiej prokuratury mówił, że śledczy czekają na opinię psychiatryczną, ale to niejedyne zlecone badanie.
– Druga opinia, na którą czekamy, to ta od Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy. Ma dotyczyć identyfikacji śladów pozostawionych najprawdopodobniej bosą stopą człowieka. Domyślam się, że to badanie i opinia nie będą tak jednostajne, jak w przypadku ujawnienia śladów linii papilarnych. Natomiast sam jestem ciekawy, jak bardzo ta opinia będzie jednoznaczna i będzie odpowiadała na pytanie, kto mógł zostawić to odciski. Ciekawe, jaki będzie wynik tej opinii i jak bardzo ona będzie jednoznaczna – dodał Ciechanowski.
W naszym regionie będzie to pierwsza próba uzyskania dowodu w śledztwie, polegająca na przypisaniu odcisku gołej stopy do konkretnej osoby.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę