To już dziś! W Bydgoszczy zbiórka krwi, w Toruniu i Włocławku - Środa z Profilaktyką

2025-12-17, 06:50 Maciej Wilkowski / Redakcja

Krew może oddać osoba pełnoletnia, która nie przekroczyła 65. roku życia, jest zdrowa i waży nie mniej niż 50 kilogramów. / Fot. Archiwum PR PiK

Akcje organizowane są w naszym regionie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Krew będzie można oddać w bydgoskiej siedzibie NFZ przy ulicy Łomżyńskiej 33 od godz. 8 do 13.



Natomiast w toruńskiej i włocławskiej delegaturze odbędzie się cotygodniowa profilaktyczna akcja - tym razem pod hasłem: „Niepełnosprawność nie musi ograniczać”. Eksperci z MOPR-u we Włocławku i PFRON-u w Toruniu mówić będą m.in. o likwidowaniu barier środowiskowych i społecznych, pomocy w codziennym funkcjonowaniu i przygotowaniu do pracy zawodowej oraz jak radzić sobie z chorobą i gdzie szukać pomocy.



Dyżur w siedzibie NFZ we Włocławku potrwa od godz. 11 do 13, a w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30 od godz. 10 do 12.