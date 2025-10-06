Ponad 271 litrów krwi w powiecie toruńskim! W liczbach podsumowano akcję krwiodawstwa

Podsumowanie czwartej edycji akcji „Powiat dobrych ludzi”/fot.: Monika Kaczyńska
18 zbiórek, 604 osoby i ponad 271 litrów krwi – tak w liczbach można podsumować kończącą się czwartą edycję akcji „Powiat dobrych ludzi”. Zorganizowało ją Starostwo Powiatowe w Toruniu. Akcja ma promować honorowe krwiodawstwo.
– Jak wiemy, krew jest potrzebna. Kwestia wypadków, potrzeb zdrowotnych jest olbrzymia i po prostu jej brakuje. Krew dostaje służba zdrowia, to nie my decydujemy o tym, gdzie są jakie potrzeby. Wiadomo, że się wpisujemy i każda liczba litrów i osób, które mogą ją otrzymać, jest na wagę złota – mówił Mirosław Graczyk, starosta toruński.
– Tak, jak co roku jest bardzo dużo krwiodawców i chętnych. Stali krwiodawcy przyprowadzają nowe osoby. Bardzo często wśród znajomych lub w rodzinie jest ktoś chory, lub potrzebuje krwi. To jest po prostu potrzeba serca – podkreśliła Hanna Tucholska z gminy Łysomice.
– Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że to nie boli, a tylko jedno ukłucie. Wiadomo, jest to substancja, której nie jesteśmy w stanie sztucznie wyprodukować. Naprawdę możemy komuś uratować życie – dodała Danuta Kwiatkowska z Biblioteki – Centrum Kultury w Łubiance.
Akcja była prowadzona od czerwca wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy oraz społecznikami.
