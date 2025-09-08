Ratuje życie i jest ciągle potrzebna. Zbiórka krwi przy Straży Miejskiej w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

Podczas akcji Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Straży Miejskiej zebrano ponad siedem litrów krwi/fot: Tatiana Adonis
To dar, na który czeka wielu: osoby po wypadkach, przewlekle chorzy, czy pacjenci oczekujący na operacje. Krew ratuje życie każdego dnia i jest nieustannie potrzebna. W Bydgoszczy zbiórkę krwi zorganizował dziś Klub Honorowych Dawców Krwi przy Straży Miejskiej.
Przed siedzibą jednostki, przy ul. Leśnej stanął ambulans Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W akcji mógł wziąć udział każdy chętny.
– Pracuje w innym miejscu, ale akurat byłem w szpitalu, a oni wyjeżdżali. Przyjechałem za nimi – opowiadał jeden z uczestników akcji. – Po prostu dzwonię i się pytam, gdzie jest pobór krwi, czy mają wyjazd i akurat, że jest to, no to jestem. Regularnie oddaję krew od 2000 roku – dodał następny.
Działamy już od 2013 roku. Akcje są organizowane cyklicznie, co trzy miesiące w roku. W akcji bierze udział około 30-40 osób – mieszkańcy Bydgoszczy i strażników miejskich – mówił Starszy inspektor Piotr Lubomski, prezes Klub Honorowych Dawców Krwi przy Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
Podczas dzisiejszej akcji zebrano ponad siedem litrów krwi.
Przypomnijmy, krew można oddawać nie tylko podczas specjalnych akcji wyjazdowych, ale także w stacjonarnych punktach poboru.
