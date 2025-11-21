Młodzież chce zaangażować do sprzątania, szczególnie po swoim psie. W Unisławiu ruszyła specjalna kampania

2025-11-21, 10:47  Marcin Doliński/Redakcja
W Unisławiu młodzież chce zadbać o park/fot. pixabay.com

W Unisławiu młodzież ma głos. Chce zadbać o środowisko i swoje otoczenie. W ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” zamontowano w parku urządzenia na psie odchody.

Młodzież działa pod nazwą „Młodzież Rządzi”. Jej członkowie i ich czworonożni przyjaciele wzięli sprawy w swoje ręce, chcąc zadbać o park. W ramach projektu zakupiono kosze na odchody wyposażone w dystrybutory woreczków.

– Zadbajmy o park, bo to miejsce relaksu, spacerów i zabaw z dziećmi. Uczmy się też szanować przyrodę – powiedziała jedna z członkiń grupy. – Przestrzegając prostych zasad, pomagamy wszystkim cieszyć się czystością i pięknym terenem – dodała inna z uczestniczek projektu.

W ramach programu młodzież ćwiczyła również z seniorami jogę, grała w szachy oraz wzięła udział w kursie samoobrony.

Materiał Marcina Dolińskiego

