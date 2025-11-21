Pożar na Osowej Górze. Spłonęły dwa samochody i przyczepka. Na szczęście bez ofiar

2025-11-21, 12:20 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Na Osowej Górze doszło do pożaru. Strażacy opanowali sytuację/fot. radiopik.pl

W nocy przy ul. Srebrnej w Bydgoszczy paliły się dwa auta – kamper i samochód osobowy oraz przyczepka samochodowa. Pożar był intensywny – niewiele zabrakło, by zajęła się też pobliska hala. Popękały okna, a do środka budynku przedostał się dym.

– Pożar nie rozprzestrzenił się na halę, ale pojazdy i przyczepka zostały mocno zniszczone. Nasze działania trwały trzy godziny – poinformował rzecznik bydgoskich strażaków Karol Smarz.



– Najważniejsze, że w tym zdarzeniu nie odnotowaliśmy ofiar i osób poszkodowanych – dodał.



Straty są szacowane na milion złotych. Przyczyny pożaru bada policja.