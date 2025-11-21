Wiesław Jankowski obwinia Policję i Straż Miejską. Po publicznym różańcu antyaborcyjnym w Toruniu

2025-11-21, 11:38 Michał Zaręba/Redakcja

Manifestacja w obronie Wiesława Janowskiego, działacza podziemia antykomunistycznego odbyła się przed toruńskim ratuszem/fot. Michał Zaręba

Manifestacja w obronie Wiesława Janowskiego, działacza podziemia antykomunistycznego odbyła się przed toruńskim ratuszem. Miała ona związek z sobotnim zatrzymaniem na Starówce mężczyzny podczas „Publicznego Różańca o Odnowę Moralną Narodu Polskiego”. - Funkcjonariusze przekroczyli swoje kompetencje - powiedział Wiesław Janowski.

- Nie było żadnych podstaw prawnych do wylegitymowanie mnie - mówi Wiesław Janowski. - Gdy o nią stanowczo poprosiłem, to zostałem siłą, brutalnie zatrzymany, wrzucony do radiowozu i zawieziony na posterunek. Uważam postępowanie służb porządkowych - Straży Miejskiej i Policji za naganne. Przekroczyli swoje kompetencje. Wszelkie działania organów powinny przebiegać w oparciu o prawo i w granicach prawa. Na banerach nie było żadnych treści, które można było podciągnąć pod definicję treści nieprzyzwoitych...



- Są służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w naszym mieście - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia. - Jeśli są zgłoszenia dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa lub czynu zabronionego z różnych paragrafów, to wtedy służby podejmują interwencję. Sposób jej przeprowadzenia podlega ocenie nie tylko prezydenta miasta i samych uczestników, ale też organów: prokuratury, Komendy Wojewódzkiej Policji. Jeśli są wątpliwości, co do odpowiedniego przebiegu interwencji, sami zainteresowani mogą złożyć wnioski o zbadanie tej sprawy - odpowiedział prezydent Torunia.





We wtorek Sebastian Pypczyński z toruńskiej policji przekazał nam, że funkcjonariusze interweniowali na prośbę strażników miejskich, którzy zostali powiadomieni o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez osoby biorące udział w zgromadzeniu publicznym

Mężczyzn odmówił podania swoich danych osobowych dlatego został zatrzymany i doprowadzony na komisariat. Tam funkcjonariusze ustalili jego tożsamość. Mężczyzna został zwolniony po przeprowadzeniu przez funkcjonariuszy niezbędnych czynności.

Przypomnijmy: w październiku sąd uznał, że prezentowanie na banerze szczątków płodów należy uznać za nieprzyzwoite i ukarał Wiesława Janowskiego i jeszcze jedną osobę grzywną w wysokości 800 zł.



Straż Miejska w Toruniu informuje o przebiegu interwencji podjętej wspólnie z Policją w dniu 15 listopada 2025 na Rynku Staromiejskim.