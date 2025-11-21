Wiesław Jankowski obwinia Policję i Straż Miejską. Po publicznym różańcu antyaborcyjnym w Toruniu

2025-11-21, 11:38  Michał Zaręba/Redakcja
Manifestacja w obronie Wiesława Janowskiego, działacza podziemia antykomunistycznego odbyła się przed toruńskim ratuszem/fot. Michał Zaręba

Manifestacja w obronie Wiesława Janowskiego, działacza podziemia antykomunistycznego odbyła się przed toruńskim ratuszem/fot. Michał Zaręba

Manifestacja w obronie Wiesława Janowskiego, działacza podziemia antykomunistycznego odbyła się przed toruńskim ratuszem. Miała ona związek z sobotnim zatrzymaniem na Starówce mężczyzny podczas „Publicznego Różańca o Odnowę Moralną Narodu Polskiego”. - Funkcjonariusze przekroczyli swoje kompetencje - powiedział Wiesław Janowski.

- Nie było żadnych podstaw prawnych do wylegitymowanie mnie - mówi Wiesław Janowski. - Gdy o nią stanowczo poprosiłem, to zostałem siłą, brutalnie zatrzymany, wrzucony do radiowozu i zawieziony na posterunek. Uważam postępowanie służb porządkowych - Straży Miejskiej i Policji za naganne. Przekroczyli swoje kompetencje. Wszelkie działania organów powinny przebiegać w oparciu o prawo i w granicach prawa. Na banerach nie było żadnych treści, które można było podciągnąć pod definicję treści nieprzyzwoitych...

- Są służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w naszym mieście - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia. - Jeśli są zgłoszenia dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa lub czynu zabronionego z różnych paragrafów, to wtedy służby podejmują interwencję. Sposób jej przeprowadzenia podlega ocenie nie tylko prezydenta miasta i samych uczestników, ale też organów: prokuratury, Komendy Wojewódzkiej Policji. Jeśli są wątpliwości, co do odpowiedniego przebiegu interwencji, sami zainteresowani mogą złożyć wnioski o zbadanie tej sprawy - odpowiedział prezydent Torunia.

  • We wtorek Sebastian Pypczyński z toruńskiej policji przekazał nam, że funkcjonariusze interweniowali na prośbę strażników miejskich, którzy zostali powiadomieni o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez osoby biorące udział w zgromadzeniu publicznym
  • Mężczyzn odmówił podania swoich danych osobowych dlatego został zatrzymany i doprowadzony na komisariat. Tam funkcjonariusze ustalili jego tożsamość. Mężczyzna został zwolniony po przeprowadzeniu przez funkcjonariuszy niezbędnych czynności.
  • Przypomnijmy: w październiku sąd uznał, że prezentowanie na banerze szczątków płodów należy uznać za nieprzyzwoite i ukarał Wiesława Janowskiego i jeszcze jedną osobę grzywną w wysokości 800 zł.

Straż Miejska w Toruniu informuje o przebiegu interwencji podjętej wspólnie z Policją w dniu 15 listopada 2025 na Rynku Staromiejskim.

„W trakcie zabezpieczania zgromadzenia publicznego pn. „Publiczny Różaniec o Odnowę Moralną Narodu Polskiego", do funkcjonariuszy Straży Miejskiej podeszły cztery osoby, zgłaszając podejrzenie popełnienia wykroczenia z art. 141 Kodeksu wykroczeń (eksponowanie w miejscu publicznym treści nieprzyzwoitych). Zgłoszenie dotyczyło dwóch banerów prezentowanych przez uczestników zgromadzenia.

W związku z otrzymanym zawiadomieniem, służby przystąpiły do czynności legitymowania osób zgłaszających, świadków oraz osób, których dotyczyło podejrzenie popełnienia wykroczenia (trzymających banery).

W trakcie ustalania tożsamości jednej z osób trzymających baner, mężczyzna odmówił podania swoich danych personalnych. Z uwagi na popełnienie wykroczenia z art. 65 Kodeksu wykroczeń (nieudzielenie organowi państwowemu
wiadomości lub dokumentów co do tożsamości własnej), na miejsce wezwano patrol Policji.
Mężczyzna konsekwentnie odmawiał podania danych osobowych również funkcjonariuszom Policji. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa, osoba ta została przewieziona do Komisariatu Policji w celu potwierdzenia jej tożsamości.

W chwili obecnej trwa ocena materiału dowodowego w dwóch aspektach, przesłanek determinujących byt wykroczenia określonego w art. 141 k.w., art.
65 k.w., jak również pojęcia wybryku, o którym mowa w art. 51§1 k.w."

Relacja Michała Zaręby

Toruń
„Publiczny Różaniec o Odnowę Moralną Narodu Polskiego” w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Region

Pożar na Osowej Górze. Spłonęły dwa samochody i przyczepka. Na szczęście bez ofiar

Pożar na Osowej Górze. Spłonęły dwa samochody i przyczepka. Na szczęście bez ofiar

2025-11-21, 12:20
Młodzież chce zaangażować do sprzątania, szczególnie po swoim psie. W Unisławiu ruszyła specjalna kampania

Młodzież chce zaangażować do sprzątania, szczególnie po swoim psie. W Unisławiu ruszyła specjalna kampania

2025-11-21, 10:47
Nietypowe zdarzenie na Gdańskiej w Bydgoszczy. Z jednej z kamienic odpadł gzyms [aktualizacja]

Nietypowe zdarzenie na Gdańskiej w Bydgoszczy. Z jednej z kamienic… odpadł gzyms [aktualizacja]

2025-11-21, 09:43
Powstał poradnik o działaniach w kryzysie. Paweł Frątczak przyznał, że coś takiego jest potrzebne [Rozmowa Dnia]

Powstał poradnik o działaniach w kryzysie. Paweł Frątczak przyznał, że coś takiego jest potrzebne [Rozmowa Dnia]

2025-11-21, 09:22
Parkingowa rewolucja pod Szpitalem im. Biziela. Od nowego miesiąca wielkie zmiany

Parkingowa rewolucja pod Szpitalem im. Biziela. Od nowego miesiąca wielkie zmiany

2025-11-21, 07:54
Byli ścigani listami gończymi, mieli się stawić w więzieniu. Zatrzymania służb w całej Polsce

Byli ścigani listami gończymi, mieli się stawić w więzieniu. Zatrzymania służb w całej Polsce

2025-11-21, 07:00
Meteorolodzy ostrzegają przed oblodzeniem pierwszego stopnia. Alert obejmuje osiem powiatów

Meteorolodzy ostrzegają przed oblodzeniem pierwszego stopnia. Alert obejmuje osiem powiatów

2025-11-20, 21:00
14-latek ugodzony nożem w bydgoskim centrum handlowym Ochrona ujęła 21-latka

14-latek ugodzony nożem w bydgoskim centrum handlowym! Ochrona ujęła 21-latka

2025-11-20, 19:43
Toruń. Podatek od nieruchomości w górę: na maksa Radni z klubu PiS byli przeciw

Toruń. Podatek od nieruchomości w górę: „na maksa"! Radni z klubu PiS byli przeciw

2025-11-20, 18:50

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę