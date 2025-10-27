Zapadł wyrok w sprawie antyaborcyjnych banerów w Toruniu. Sąd wymierzył grzywnę

2025-10-27, 14:40 Michał Zaręba/Redakcja

Z wyrokiem nie zgadza się jeden z dwóch obwinionych Wiesław Janowski, działacz opozycji w czasach PRL-u i były poseł/fot. Michał Zaręba

- Prezentowanie na banerze szczątków płodów należy uznać za nieprzyzwoite - ocenił Sąd Rejonowy w Toruniu i wymierzył za to 800 zł grzywny. Do zdarzenia doszło 15 czerwca podczas Publicznego Różańca o Odnowę Moralną Narodu Polskiego.

O interwencje do Straży Miejskiej zwróciło się troje toruńskich radnych Koalicji Obywatelskiej. Wskazywali oni między innymi, że na oglądanie baneru narażone są dzieci, a prezentacja zakrwawionego płodu to wyraz braku szacunku dla zwłok.



- W sprawie tej mieliśmy do czynienia z rzeczywistą fotografią medyczną. Trafnie także wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 12 października 2023 roku, że brak okazania szacunku dla martwego ciała - w tym martwego ciała płodu ludzkiego - należy bez wątpienia uznać za zachowanie rażąco przekraczające normy obyczajowe. W tym kontekście trafnie także Sąd Najwyższy wyraził zdumienie, że w kampanii, w której deklarowano przywiązanie do idei przyrodzonej i niezbywanej godności człowieka w fazie prenatalnej, w sposób instrumentalny traktuje się martwe płody, którym godność ta przysługuje - wyrok uzasadniła sędzia Aneta Racka.



Z wyrokiem nie zgadza się jeden z dwóch obwinionych, Wiesław Janowski, działacz opozycji w czasach PRL-u i były poseł.



- Cel, jaki nam przyświecał to wstrząśnięcie sumieniami osób, które popierają zbrodniczy system aborcji - mówi Wiesław Janowski. - Jako katolicy uważamy, że nie ma odwrotu, czy jakichś furtek od piątego przykazania: „Nie zabijaj". Zabicie ludzkiego płodu jest zbrodnią. W kraju, w którym przyrost naturalny wynosi 1,1 % stawanie po stronie sił aborcji jest przestępstwem przeciwko narodowi polskiemu, dlatego że się temu narodowi źle życzy i dąży się do jego likwidacji.



Wyrok jest nieprawomocny. Obwinieni zapowiadają apelację, nie zmierzają też zmieniać treści na banerach.