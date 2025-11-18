Grzywna, wyrok, zatrzymanie przez policję. Radni PiS z Torunia bronią działacza Solidarności

2025-11-18, 20:45 Michał Zaręba/Redakcja

Toruńscy Radni Prawa i Sprawiedliwości stanęli w obronie Wiesława Janowskiego, działacza podziemia antykomunistycznego. Mężczyznę zatrzymano na Starówce podczas „Publicznego Różańca o Odnowę Moralną Narodu Polskiego”/fot. nadesłane

Według radnych, Wiesław Janowski nie trzymał baneru antyaborcyjnego prezentującego szczątki płodów, za co został ukarany w październiku przez sąd grzywną - wyrok jest nieprawomocny.



- Postanowiliśmy złożyć do pana Komendanta Miejskiego Policji pismo, której jest wyrazem naszego protestu wobec tego, co się wydarzyło w ostatnią sobotę. Prosimy o przedstawienie podstaw prawnych działań funkcjonariuszy. Prosimy też o wyjaśnienie motywów podjętej interwencji. Chcemy też otrzymać informację, czy wobec funkcjonariuszy zostaną podjęte czynności wyjaśniające.



- Tam nie było tego kontrowersyjnego baneru. Wczoraj rozmawiałem z panem Wiesławem Janowskim, który mówił wprost, że przez tę sytuację przypomniał sobie czasy sprzed ponad 40 lat, kiedy był zatrzymywany. Oczywiście, funkcjonariusze policji czy też straży miejskiej mają prawo do legitymowania danej osoby, ale musi być konkretna podstawa faktyczna, musi być powód, podejrzenie dotyczące popełnienia przestępstwa, czy też wykroczenia. Nie można tak po prostu zatrzymywać człowieka za to, że stoi, za to, że bierze udział w zgromadzeniu, a w momencie, kiedy nie chce okazać dokumentów, siłą i przymusem go zatrzymywać i doprowadzać na komendę...



- mówili przewodniczący klubu Adrian Mól i wiceprzewodniczący rady miasta Michał Jakubaszek.



- Policjanci interweniowali na prośbę strażników miejskich, którzy zostali powiadomieni o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez osoby biorące udział w zgromadzeniu publicznym - przekazał mł. asp. Sebastian Pypczyński z zespołu prasowego toruńskiej policji. - Ponieważ jeden z mężczyzn odmówił podania swoich danych osobowych strażnikom i policjantom, został zatrzymany i doprowadzony na komisariat. Tam funkcjonariusze ustalili jego tożsamość. Mężczyzna został zwolniony po przeprowadzeniu przez funkcjonariuszy niezbędnych czynności.



Organizatorzy publicznego różańca zapowiedzieli na czwartek pikietę, przed urzędem miasta. Tego dania zaplanowano posiedzenie rady miasta. W wystąpieniu ma uczestniczyć Wiesław Janowski.