Ambasador Serbii przyjechał do Bydgoszczy. Chodzi o zacieśnianie współpracy z Polską

2025-11-14, 08:30  Damian Klich/Redakcja
Ambasador Serbii przyjechał do Bydgoszczy. Dyplomata z inicjatywy polskiej konsul spotkał się między innymi z biznesmenami z regionu. Województwo kujawsko-pomorskie ma podjąć gospodarczą współpracę z Serbią/fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/Facebook

Nebojša Košutić został przyjęty przez władze województwa i regionu. Z inicjatywy polskiej konsul, dyplomata spotkał się także z lokalnymi biznesmenami. Cel jest jeden: kujawsko-pomorskie ma podjąć ściślejszą - gospodarczą - współpracę z Serbią.

- Chciałabym, żebyśmy wspólnie przygotowali się do EXPO 2027 - mówi Maria Lorentowicz-Zagalak, Konsul Honorowy Republiki Serbii w Bydgoszczy. - Mając konsola honorowego w Bydgoszczy, myślę że to się uda. Istotna jest współpraca Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Chcemy rozwinąć właśnie tę współpracę, pokazać naszym biznesmenom, że można inwestować w Serbii, a serbskim - nasze możliwości. Serbia może być dla nas atrakcyjna m.in. w obszarze IT, w budownictwie, kolejnictwie, w nauce.

- W ciągu 10 lat Serbia podwoiła produkt krajowy brutto - podkreślał rozwój swojego kraju Nebojša Košutić, Ambasador Republiki Serbii w Rzeczypospolitej Polskiej. - Sektor IT jest osiem razy większy niż kilka lat temu. Różnica jest bardzo duża. Wszystkie drogi przechodzą przez Serbię. Można łatwo dojechać do Sofii, Aten, Stambułu. Niedawno została uruchomiona szybka kolej z Belgradu do Suboticy, a plan jest taki, żeby w 2026 roku ta linia została przedłużona do Budapesztu.

Wszystko po to, aby Budapeszt przez Belgrad był powiązany z portem w Salonikach.
Serbia w tej chwili odpowiada za 55% całej produkcji na Bałkanach Zachodnich oraz za 66% inwestycji pochodzących z zewnątrz. To największe państwo w tym regionie. Jest jednym z kluczowych partnerów Polski, jeśli chodzi o przemysł.
Z kolei Polska dla Serbii jest stabilnym partnerem, jeżeli chodzi o współpracę w zakresie przemysłu i inwestycji. Jest to dochód rzędu 2 miliardów euro rocznie. To stabilna współpraca z pozytywną tendencją wzrostu.

Ambasador nawiązał również do przemysłu kolejowego w Bydgoszczy, z którego miasto jest sławne. Chwalił Polskę za poparcie starań dotyczących wstąpienia Serbii do Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Więcej w relacji Damiana Klicha.

Relacja Damiana Klicha

