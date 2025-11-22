Dramatyczny finał kolizji na bydgoskim Szwederowie. Kierowca sam zgłosił się do szpitala, gdzie zmarł

2025-11-22, 18:30 Redakcja

Po kolizji dwóch aut w Bydgoszczy nie żyje 29-letni kierowca. Okoliczności sprawy bada policja pod nadzorem prokuratury.

Zaczęło się od porannego zderzenia z innym samochodem na ulicy Ugory. Według policji, 29-letni kierowca doprowadził do kolizji, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Przed południem zgłosił się jednak do szpitala gdzie - mimo starań lekarzy - zmarł. Policjanci badają sprawę pod nadzorem prokuratora.

Jak podała „Expressowi Bydgoskiemu" nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, w kolizji uczestniczył samochody bmw i kia.



Rzeczniczka KMP Bydgoszczy mówiła, że w bmw oprócz kierującego był pasażer – obaj uciekli z miejsca zdarzenia. Niecałe dwie godziny później przyjechali taksówką do Szpitala Klinicznego im. dr. Emila Warmińskiego przy ul. Szpitalnej. Niestety, 29-latek, który prowadził pojazd, mimo udzielonej pomocy medycznej, zmarł.



Policjanci prowadzą czynności w sprawie. Kierowca drugiego auta został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Nie miał obrażeń powypadkowy.