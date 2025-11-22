Dramatyczny finał kolizji na bydgoskim Szwederowie. Kierowca sam zgłosił się do szpitala, gdzie zmarł

2025-11-22, 18:30  Redakcja
Po kolizji dwóch aut w Bydgoszczy nie żyje 29-letni kierowca. Okoliczności sprawy bada policja pod nadzorem prokuratury.

Po kolizji dwóch aut w Bydgoszczy nie żyje 29-letni kierowca. Okoliczności sprawy bada policja pod nadzorem prokuratury.

Zaczęło się od porannego zderzenia z innym samochodem na ulicy Ugory. Według policji, 29-letni kierowca doprowadził do kolizji, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Przed południem zgłosił się jednak do szpitala gdzie - mimo starań lekarzy - zmarł. Policjanci badają sprawę pod nadzorem prokuratora.

Jak podała „Expressowi Bydgoskiemu" nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, w kolizji uczestniczył samochody bmw i kia.

Rzeczniczka KMP Bydgoszczy mówiła, że w bmw oprócz kierującego był pasażer – obaj uciekli z miejsca zdarzenia. Niecałe dwie godziny później przyjechali taksówką do Szpitala Klinicznego im. dr. Emila Warmińskiego przy ul. Szpitalnej. Niestety, 29-latek, który prowadził pojazd, mimo udzielonej pomocy medycznej, zmarł.

Policjanci prowadzą czynności w sprawie. Kierowca drugiego auta został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Nie miał obrażeń powypadkowy.

Bydgoszcz

Region

Łabędź zastraszył mieszkankę Osia. Nad jezioro dotarł radiowozem - zawinięty w koc [wideo]

Łabędź zastraszył mieszkankę Osia. Nad jezioro dotarł radiowozem - zawinięty w koc [wideo]

2025-11-22, 20:49
Podolog stawia na nogi Specjaliści od stóp branżowe problemy i nowości omawiali w Bydgoszczy

Podolog stawia na nogi! Specjaliści od stóp branżowe problemy i nowości omawiali w Bydgoszczy

2025-11-22, 20:09
Kolejarze są stale w ruchu Z okazji swojego święta zaprosili na doroczny leśny bieg [zdjęcia]

Kolejarze są stale w ruchu! Z okazji swojego święta zaprosili na doroczny leśny bieg [zdjęcia]

2025-11-22, 19:40
Policyjne zatrzymanie w pociągu. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd w Mogilnie

Policyjne zatrzymanie w pociągu. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd w Mogilnie

2025-11-22, 19:31
Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy otwarty Zaczęło się od parady i rozświetlenia choinki [zdjęcia]

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy otwarty! Zaczęło się od parady i rozświetlenia choinki [zdjęcia]

2025-11-22, 18:30
Odbijali piłeczki ping-pongowe w szczytnym celu. Dobroczynna akcja Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Odbijali piłeczki ping-pongowe w szczytnym celu. Dobroczynna akcja Polskiej Grupy Zbrojeniowej

2025-11-22, 17:03
Szyfrowana transmisja głosowa. W regionie uruchomiona zostanie linia odporna na cyberataki

Szyfrowana transmisja głosowa. W regionie uruchomiona zostanie linia odporna na cyberataki

2025-11-22, 13:40
Sobotnie sprzątanie to temat rzeka Tłum młodych ludzi wziął się za brzegi Wdy [wideo, zdjęcia]

Sobotnie sprzątanie to temat rzeka! Tłum młodych ludzi wziął się za brzegi Wdy [wideo, zdjęcia]

2025-11-22, 12:09
Finał procesu w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy ze Sławkowa. Jego ciało znaleziono koło Włocławka

Finał procesu w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy ze Sławkowa. Jego ciało znaleziono koło Włocławka

2025-11-22, 11:16

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę