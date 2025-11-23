Tragedia w Chrząstowie. Auto zjechało z drogi i uderzyło w słup oświetleniowy. Kierowca nie żyje

2025-11-23, 16:03 Monika Siwak / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Do wypadku doszło w nocy na drodze wojewódzkiej między Nakłem a Mroczą.

Jak informuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Powiatowej Policji w Nakle, ze wstępnych ustaleń wynika, że 28-letni kierujący oplem - z nieznanej przyczyny- zjechał z drogi i uderzył w słup oświetleniowy, a następnie w przydrożne drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł na miejscu.



Dokładne okoliczności tego zdarzenia, policjanci będą wyjaśniać pod nadzorem prokuratury.



