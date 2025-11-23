Pod Bydgoszczą spłonęło auto. W Jagodowie samochód osobowy uderzył w drzewo i zapalił się

2025-11-23, 22:00 Redakcja

Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Kiedy służby dotarły na miejsce, pojazd już płonął. Na szczęście nie było już nikogo w środku.

Jedna osoba trafiła pod opiekę ratowników medycznych, ale nie wymagała hospitalizacji. Na czas działań służb, ulica Słoneczna była zablokowana.



Na miejsce działali strażacy z JRG 3 Bydgoszcz, OSP Osielsko, ratownicy medyczni Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy oraz policjanci KMP w Bydgoszczy.