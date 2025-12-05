Toruń. Miał oszukać 102 osoby przy sprzedaży węgla i ekogroszku. Założył sklep internetowy

Według ustaleń śledczych zatrzymany mężczyzna miał przyjmować zamówienia na opał, pobierać zaliczki, ale towaru nie dostarczał/fot. Pixabay

Sąd Rejonowy w Toruniu aresztował na trzy miesiące Tomasza W., który miał oszukać 102 osoby, przy sprzedaży węgla i ekogroszku. Według ustaleń śledczych zatrzymany mężczyzna miał przyjmować zamówienia na opał, pobierać zaliczki, ale towaru nie dostarczał.

Mężczyzna został zatrzymany 2 grudnia przez funkcjonariuszy Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Grozi mu do 12 lat więzienia. Poszkodowanych może być więcej, bo śledztwo jest rozwojowe.



– Prokurator przedstawił mu zarzut oszustwa i poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia sprzecznie z ustalonym w sprawie stanem faktycznym. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności – poinformowała w czwartek rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu Izabela Oliver.



Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny z uwagi na obawę matactwa i grożącą wysoką karą. Sąd przychylił się do tego wniosku.

– W toku czynności dochodzenia ustalono, że sprawca w celu uwiarygodnienia swoich działań założył sklep PGG, którego strona internetowa (szata graficzna) oraz adresy e-mail przypominały te wykorzystywane przez Polską Grupę Górniczą S.A. Tym samym wprowadził w błąd zamawiających opał co do podmiotu sprzedającego i autentyczności sklepu oraz możliwości wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, czyli rzeczywistego zamiaru sprzedaży i dostarczenia towaru – wskazała prokurator Oliver.



Podkreśliła, że mężczyzna dla „usprawnienia” swojej działalności założył kilkadziesiąt kont bankowych, które wykorzystywał do przelewania pieniędzy, a także posługiwał się nieprawdziwymi dokumentami w postaci elektronicznego potwierdzenia zamówień, faktur, w których poświadczał nieprawdę i którymi posługiwał się jako autentycznymi. Ten proceder miał być jego stałym źródłem dochodu.



Rzecznik prasowy toruńskiej prokuratury dodał, że nie wszyscy pokrzywdzeni odzyskali pieniądze, a podjęte próby ich wyegzekwowania okazały się bezskuteczne.

– Jak ustalono, sprawca działał na terenie całego kraju. Postępowanie Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód w Toruniu obejmuje obecnie swoim zakresem 102 pokrzywdzonych, którzy łącznie ponieśli szkodę w wysokości ponad 260 000 zł – wskazała Oliver.



Uzupełniła jednak, że postępowań karnych, które są powiązane z toruńskim śledztwem, może być więcej.