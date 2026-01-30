Znasz go? Miał grozić pozbawieniem życia i uszkodził samochód. Jest poszukiwany przez policję

2026-01-30, 15:50 Redakcja

Sprawca gróźb pozbawienia życia i zdrowia oraz uszkodzenia pojazdu marki Volvo. / Fot. Materiały polici

Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę mogącego mieć związek z przestępstwem, bądź posiadają jakiekolwiek informacje, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami.

Kryminalni z bydgoskiego Błonia prowadzą postępowanie w sprawie kierowania gróźb pozbawienia życia i zdrowia wobec pokrzywdzonej oraz uszkodzenia należącego do niej pojazdu marki Volvo.



Mężczyzna, przechodząc obok auta kopnął w przednie lewe drzwi samochodu. Do zdarzenia doszło 24 października ubiegłego roku przy ul. Stawowej w Bydgoszczy. Wizerunek sprawcy zarejestrowała pokrzywdzona.



Informację można przekazać prowadzącemu sprawę policjantowi pod numerem telefonu 47 751 13 63, a także całodobowo pod numerami 47 751 13 59 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. III Kr 3612/25.