33-latek wpadł podczas kontroli drogowej i trafił za kraty

2026-01-28, 12:32  Robert Duliński / Redakcja
Mężczyzna zatrzymano podczas kontroli drogowej. / Fot. KMP w Toruniu

Policjanci z Dobrzejewic zatrzymali we wtorek (27.01) dostawczego fiata. Szybko okazało się że jego kierowca, mieszkaniec Torunia, ma wiele na sumieniu.

Poza tym, że jechał autem pomimo sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, był osobą poszukiwaną przez sąd do odbycia kary 90 dni pozbawienia wolności.

Jeszcze tego samego dnia mężczyzna trafił przed oblicze sądu i usłyszał wyrok: 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, oraz kolejny - 6 letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Dodatkowo musi zapłacić 8000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także pokryć koszty sądowe. W związku z wcześniejszymi wyrokami mężczyzna najbliższy czas spędzi za kratami.

