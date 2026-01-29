Starszy pan przewrócił się w domu. Po posesji biegały agresywne psy. Policja pomogła

2026-01-29, 10:21 Redakcja

Policja pomogła samotnemu seniorowi, który upadł w swoim domu/fot. KPP Chełmno

Senior z gminy Stolno upadł i uderzył się w głowę. Był sam w domu. Udało mu się zadzwonić na policję, ale problemem były psy biegające po ogrodzie i zamknięte na klucz drzwi. Policjanci pokonali te trudności i dostali się do środka. Starszy pan został zabrany do szpitala.

Do dyżurnego policji w Chełmnie zatelefonował 76-letni mieszkaniec jednej z miejscowości gminy Stolno i poinformował, że się przewrócił i nie jest w stanie samodzielnie wstać. Dodał jeszcze, że na posesji biegają cztery agresywne psy. Z mężczyzną trudno się było porozumieć. Na miejsce natychmiast pojechał patrol.



Ze względu na psy biegające po posesji, policjanci doszli do domu od strony ogrodu. Z wnętrza budynku było słychać wołanie o pomoc. Drzwi były zamknięte, więc mundurowi dostali się do środka przez uchylone okno.



W jednym z pomieszczeń znaleźli leżącego na podłodze mężczyznę. Jak się okazało, mieszkający samotnie 76-latek, wracając z łazienki przy pomocy balkonika, przewrócił się, upadł i uderzył głową o podłogę. Był przytomny, jednak skarżył się na ból.



Policjanci wezwali pogotowie ratunkowe. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala.