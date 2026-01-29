Starszy pan przewrócił się w domu. Po posesji biegały agresywne psy. Policja pomogła

2026-01-29, 10:21  Redakcja
Policja pomogła samotnemu seniorowi, który upadł w swoim domu/fot. KPP Chełmno

Policja pomogła samotnemu seniorowi, który upadł w swoim domu/fot. KPP Chełmno

Senior z gminy Stolno upadł i uderzył się w głowę. Był sam w domu. Udało mu się zadzwonić na policję, ale problemem były psy biegające po ogrodzie i zamknięte na klucz drzwi. Policjanci pokonali te trudności i dostali się do środka. Starszy pan został zabrany do szpitala.

Do dyżurnego policji w Chełmnie zatelefonował 76-letni mieszkaniec jednej z miejscowości gminy Stolno i poinformował, że się przewrócił i nie jest w stanie samodzielnie wstać. Dodał jeszcze, że na posesji biegają cztery agresywne psy. Z mężczyzną trudno się było porozumieć. Na miejsce natychmiast pojechał patrol.

Ze względu na psy biegające po posesji, policjanci doszli do domu od strony ogrodu. Z wnętrza budynku było słychać wołanie o pomoc. Drzwi były zamknięte, więc mundurowi dostali się do środka przez uchylone okno.

W jednym z pomieszczeń znaleźli leżącego na podłodze mężczyznę. Jak się okazało, mieszkający samotnie 76-latek, wracając z łazienki przy pomocy balkonika, przewrócił się, upadł i uderzył głową o podłogę. Był przytomny, jednak skarżył się na ból.

Policjanci wezwali pogotowie ratunkowe. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Chełmno

Region

Nagranie strażaków z Rypina trafiło do sieci i wywołało burzę. Załoga wzięła to na siebie

Nagranie strażaków z Rypina trafiło do sieci i wywołało burzę. Załoga wzięła to na siebie

2026-01-29, 11:44
Kłopoty tramwajowe w Fordonie. Przez zanik zasilania zmieniono trasę kilku linii

Kłopoty tramwajowe w Fordonie. Przez zanik zasilania zmieniono trasę kilku linii

2026-01-29, 10:32
Przeprowadzają się na wieś i wszystko im przeszkadza. Rolników ma chronić ustawa [Rozmowa Dnia]

Przeprowadzają się na wieś i wszystko im przeszkadza. Rolników ma chronić ustawa [„Rozmowa Dnia"]

2026-01-29, 08:58
USG betonu To możliwe Bezinwazyjną metodę oceny tego materiału opracowali badacze z UKW

„USG betonu"? To możliwe! Bezinwazyjną metodę oceny tego materiału opracowali badacze z UKW

2026-01-29, 07:48
Nowe miejsce dla niepełnosprawnych w Toruniu. Mają się tutaj czuć jak w domu [zdjęcia]

Nowe miejsce dla niepełnosprawnych w Toruniu. „Mają się tutaj czuć jak w domu” [zdjęcia]

2026-01-29, 06:45
Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu zostanie wprowadzony w Grudziądzu. Radni są za

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu zostanie wprowadzony w Grudziądzu. Radni są „za"

2026-01-28, 21:12
Kilkanaście psów błąkało się nocą po drodze w podbydgoskim Borównie. Policja wszczęła śledztwo

Kilkanaście psów błąkało się nocą po drodze w podbydgoskim Borównie. Policja wszczęła śledztwo

2026-01-28, 20:13
Kryształowe Detektory dla Żanety Walentyn i Michała Słobodziana Od Rady Programowej PR PiK [zdjęcia]

Kryształowe Detektory dla Żanety Walentyn i Michała Słobodziana! Od Rady Programowej PR PiK [zdjęcia]

2026-01-28, 19:19
Stado danieli, a wśród nich albinos. Ciekawostka przyrodnicza pod Włocławkiem [wideo]

Stado danieli, a wśród nich albinos. Ciekawostka przyrodnicza pod Włocławkiem [wideo]

2026-01-28, 18:19

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę