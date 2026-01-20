Chciał zarobić, a stracił wszystko. Bydgoszczanin wierzył, że inwestuje w akcje Orlenu

2026-01-20, 11:10 Redakcja

Wszystko zaczęło się od internetowego ogłoszenia o możliwości inwestowania w akcje Orlenu/ Fot. Archiwum

Mieszkaniec Bydgoszczy został oszukany na ponad ćwierć miliona złotych. Człowiek podający się za doradcę inwestycyjnego odczekał dwa miesiące od pierwszej rozmowy.

Wszystko zaczęło się od internetowego ogłoszenia o możliwości inwestowania w akcje Orlenu. Senior wypełnił formularz kontaktowy, a później odezwał się do niego rzekomy doradca inwestycyjny.



- Twierdził, że na początek pokrzywdzony ma przelać na wskazane konto 1000 złotych, by rozpocząć proces inwestowania. Tak też zrobił. Podczas jednej z rozmów telefonicznych pokrzywdzony podał mu również login i hasło do swojego konta bankowego - opisuje nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Po pewnym czasie chciał wypłacić zainwestowane środki i obiecany zysk. Nie mógł tego zrobić. To jednak dalej nie wzbudziło jego czujności - dodaje.



Po blisko dwóch miesiącach Bydgoszczanin zorientował się, że ktoś wziął kredyt, wykorzystując jego dane. Poszedł do banku, by wyjaśnić sprawę. Dowiedział się, że z jego konta ktoś dokonał 12 transakcji na łączną kwotę ponad 264 tysięcy złotych. Dopiero wtedy zrozumiał, ze to oszustwo i zgłosił się na policję.



Jak nie dać się nabrać oszustom?





Policjanci ostrzegają, by nie udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej ani haseł do konta.

Nie powinniśmy otwierać przesłanych linków, nie znając ich zawartości oraz instalować dodatkowe oprogramowania na urządzeniach, z których następuje logowanie do banku. Zwłaszcza jeśli wymaga tego rzekomy doradca inwestycyjny.

Nie należy autoryzować przelewów, których sami nie wykonujemy.

Jeśli podejrzewamy, że ktoś próbuje dokonać oszustwa, warto powiadomić policję.