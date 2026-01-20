Chciał zarobić, a stracił wszystko. Bydgoszczanin wierzył, że inwestuje w akcje Orlenu

Wszystko zaczęło się od internetowego ogłoszenia o możliwości inwestowania w akcje Orlenu/ Fot. Archiwum
Mieszkaniec Bydgoszczy został oszukany na ponad ćwierć miliona złotych. Człowiek podający się za doradcę inwestycyjnego odczekał dwa miesiące od pierwszej rozmowy.
Wszystko zaczęło się od internetowego ogłoszenia o możliwości inwestowania w akcje Orlenu. Senior wypełnił formularz kontaktowy, a później odezwał się do niego rzekomy doradca inwestycyjny.
- Twierdził, że na początek pokrzywdzony ma przelać na wskazane konto 1000 złotych, by rozpocząć proces inwestowania. Tak też zrobił. Podczas jednej z rozmów telefonicznych pokrzywdzony podał mu również login i hasło do swojego konta bankowego - opisuje nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Po pewnym czasie chciał wypłacić zainwestowane środki i obiecany zysk. Nie mógł tego zrobić. To jednak dalej nie wzbudziło jego czujności - dodaje.
Po blisko dwóch miesiącach Bydgoszczanin zorientował się, że ktoś wziął kredyt, wykorzystując jego dane. Poszedł do banku, by wyjaśnić sprawę. Dowiedział się, że z jego konta ktoś dokonał 12 transakcji na łączną kwotę ponad 264 tysięcy złotych. Dopiero wtedy zrozumiał, ze to oszustwo i zgłosił się na policję.
Jak nie dać się nabrać oszustom?
Policjanci ostrzegają, by nie udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej ani haseł do konta.
Nie powinniśmy otwierać przesłanych linków, nie znając ich zawartości oraz instalować dodatkowe oprogramowania na urządzeniach, z których następuje logowanie do banku. Zwłaszcza jeśli wymaga tego rzekomy doradca inwestycyjny.
Nie należy autoryzować przelewów, których sami nie wykonujemy.
Jeśli podejrzewamy, że ktoś próbuje dokonać oszustwa, warto powiadomić policję.
- Uzyskiwanie danych personalnych lub danych do logowania w różnych serwisach poprzez wprowadzanie w błąd lub za pomocą specjalnego oprogramowania, oferowanie dużych zysków z inwestycji w krótkim czasie to dziś częste sposoby działania oszustów - przypomina Lidia Kowalska.
Mówi nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę