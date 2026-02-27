Co się dzieje w kujawsko pomorskiej straży pożarnej? Zapowiadane są kontrole

2026-02-27, 14:27 Żaneta Walentyn/DW

W związku z ostatnimi zdarzeniami narosły kontrowersje wokół kujawsko-pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej. Co się dzieje? O tym można posłuchać w reportażu Żanety Walentyn.

W kilku ostatnich tygodniach pojawiły się w przestrzeni publicznej zatrważające informacje, jakoby w niektórych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w regionie strażacy byli poddawani mobbingowi - włącznie z „rytuałem” karania ich za przewinienia, polegającym na sprzątaniu w odzieży ochronnej lub przekazywaniu dyżuru także w odzieży ochronnej i sprzęcie ochrony dróg oddechowych, którego nadużywanie może spowodować choroby nowotworowe.





- Naszych komendantów: powiatowych, wojewódzkich, różnego stopnia i różnych szczebli, trzeba by wysłać na kursy empatii - mówi przewodniczący Solidarności strażaków Bartłomiej Mickiewicz. - Mam nadzieję, że na przykład szkolenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zostaną przeprowadzone, tak, aby wszyscy wiedzieli, na czym ta praca polega i co można polecać strażakom, a czego nie - dodaje.





Przewodniczący odnosi się do sytuacji, jaka miała miejsce co najmniej w dwóch komendach powiatowych - w Rypinie i Toruniu. Strażacy w ubraniu bojowym do gaszenia pożarów, ważącym około 30 kg, musieli sprzątać, kosić trawę lub biegać, przekazując dyżur. Według rzeczniczki Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Małgorzaty Jarockiej-Krzemkowskiej, sprzątanie w maskach przeciwgazowych jest wprawdzie niezgodne z zasadami, ale jest też elementem ćwiczeń.



- O takich zwykłych czynnościach, np. sprzątaniu czy koszeniu trawy w aparatach, w maskach, w ubraniach specjalnych - tak, o tym się mówi, ale to nie jest kara, a przynajmniej to nie powinna być kara - podkreśla rzeczniczka.



Dodajmy, że odzież specjalna, używana przez strażaków zawiera związki kancerogenne i jej używanie poza ćwiczeniem i gaszeniem pożarów jest zabronione.