Co się dzieje w kujawsko pomorskiej straży pożarnej? Zapowiadane są kontrole
W związku z ostatnimi zdarzeniami narosły kontrowersje wokół kujawsko-pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej. Co się dzieje? O tym można posłuchać w reportażu Żanety Walentyn.
W kilku ostatnich tygodniach pojawiły się w przestrzeni publicznej zatrważające informacje, jakoby w niektórych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w regionie strażacy byli poddawani mobbingowi - włącznie z „rytuałem” karania ich za przewinienia, polegającym na sprzątaniu w odzieży ochronnej lub przekazywaniu dyżuru także w odzieży ochronnej i sprzęcie ochrony dróg oddechowych, którego nadużywanie może spowodować choroby nowotworowe.
- O takich zwykłych czynnościach, np. sprzątaniu czy koszeniu trawy w aparatach, w maskach, w ubraniach specjalnych - tak, o tym się mówi, ale to nie jest kara, a przynajmniej to nie powinna być kara - podkreśla rzeczniczka.
Dodajmy, że odzież specjalna, używana przez strażaków zawiera związki kancerogenne i jej używanie poza ćwiczeniem i gaszeniem pożarów jest zabronione.
Temat poruszyła w audycji „Popołudnie z reportażem” Żaneta Walentyn. Reportażu „Pożar w straży” jest do posłuchania na naszej stronie internetowej, link TUTAJ.