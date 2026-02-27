Co się dzieje w kujawsko pomorskiej straży pożarnej? Zapowiadane są kontrole

2026-02-27, 14:27  Żaneta Walentyn/DW
W kilku ostatnich tygodniach pojawiły się w przestrzeni publicznej zatrważające informacje, jakoby w niektórych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w regionie strażacy byli poddawani mobbingowi/fot. KWP w Bydgoszczy

W kilku ostatnich tygodniach pojawiły się w przestrzeni publicznej zatrważające informacje, jakoby w niektórych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w regionie strażacy byli poddawani mobbingowi/fot. KWP w Bydgoszczy

W związku z ostatnimi zdarzeniami narosły kontrowersje wokół kujawsko-pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej. Co się dzieje? O tym można posłuchać w reportażu Żanety Walentyn.

W kilku ostatnich tygodniach pojawiły się w przestrzeni publicznej zatrważające informacje, jakoby w niektórych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w regionie strażacy byli poddawani mobbingowi - włącznie z „rytuałem” karania ich za przewinienia, polegającym na sprzątaniu w odzieży ochronnej lub przekazywaniu dyżuru także w odzieży ochronnej i sprzęcie ochrony dróg oddechowych, którego nadużywanie może spowodować choroby nowotworowe.

- Naszych komendantów: powiatowych, wojewódzkich, różnego stopnia i różnych szczebli, trzeba by wysłać na kursy empatii - mówi przewodniczący Solidarności strażaków Bartłomiej Mickiewicz. - Mam nadzieję, że na przykład szkolenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zostaną przeprowadzone, tak, aby wszyscy wiedzieli, na czym ta praca polega i co można polecać strażakom, a czego nie - dodaje.

Przewodniczący odnosi się do sytuacji, jaka miała miejsce co najmniej w dwóch komendach powiatowych - w Rypinie i Toruniu. Strażacy w ubraniu bojowym do gaszenia pożarów, ważącym około 30 kg, musieli sprzątać, kosić trawę lub biegać, przekazując dyżur. Według rzeczniczki Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Małgorzaty Jarockiej-Krzemkowskiej, sprzątanie w maskach przeciwgazowych jest wprawdzie niezgodne z zasadami, ale jest też elementem ćwiczeń.

- O takich zwykłych czynnościach, np. sprzątaniu czy koszeniu trawy w aparatach, w maskach, w ubraniach specjalnych - tak, o tym się mówi, ale to nie jest kara, a przynajmniej to nie powinna być kara - podkreśla rzeczniczka.

Dodajmy, że odzież specjalna, używana przez strażaków zawiera związki kancerogenne i jej używanie poza ćwiczeniem i gaszeniem pożarów jest zabronione.

Temat poruszyła w audycji „Popołudnie z reportażem” Żaneta Walentyn. Reportażu „Pożar w straży” jest do posłuchania na naszej stronie internetowej, link TUTAJ.


Materiał Żanety Walentyn

Region

W Tucholi szukali pracy i podziwiali strój pirotechnika. Młodzi ludzie chcą zakładać mundury [zdjęcia]

W Tucholi szukali pracy i podziwiali strój pirotechnika. Młodzi ludzie chcą zakładać mundury [zdjęcia]

2026-02-27, 21:10
Tak będzie przebiegać trasa S10 we Włocławku. Buldożery wjadą do ogródków działkowych

Tak będzie przebiegać trasa S10 we Włocławku. Buldożery wjadą do ogródków działkowych

2026-02-27, 20:15
Nastoletni nożownik zaatakował w Bydgoszczy. Uciekał, ale jest już w rękach policji

Nastoletni nożownik zaatakował w Bydgoszczy. Uciekał, ale jest już w rękach policji

2026-02-27, 19:30
Natalia uciekała przed wojną, a Agnieszka pomagała uchodźcom. Stworzyły polsko-ukraińską rodzinę

Natalia uciekała przed wojną, a Agnieszka pomagała uchodźcom. Stworzyły polsko-ukraińską rodzinę

2026-02-27, 19:00
Toruński Kaszownik czeka rewitalizacja. Fajnie, gdyby było jak w bydgoskim Myślęcinku

Toruński Kaszownik czeka rewitalizacja. „Fajnie, gdyby było jak w bydgoskim Myślęcinku”

2026-02-27, 18:01
W Białych Błotach uczczono pamięć żołnierzy wyklętych. Byli niezłomni, wierni wolnej Polsce [zdjęcia, wideo]

W Białych Błotach uczczono pamięć żołnierzy wyklętych. „Byli niezłomni, wierni wolnej Polsce” [zdjęcia, wideo]

2026-02-27, 16:58
Co to za brudy płyną w Chrystkowie - pyta Słuchaczka, która mieszka nieopodal zanieczyszczonej wody [wideo]

Co to za brudy płyną w Chrystkowie? - pyta Słuchaczka, która mieszka nieopodal zanieczyszczonej wody [wideo]

2026-02-27, 16:02
Zwłoki mężczyzny w Grudziądzu. Krótko przed jego śmiercią interweniowali policjanci [aktualizacja]

Zwłoki mężczyzny w Grudziądzu. Krótko przed jego śmiercią interweniowali policjanci [aktualizacja]

2026-02-27, 15:50
Obława w regionie. Policja szuka Mariusza Olewińskiego za śmiertelne pobicie

Obława w regionie. Policja szuka Mariusza Olewińskiego za śmiertelne pobicie

2026-02-27, 14:05

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę