Psycholog i szkolenia dla strażaków, nakaz dla komendantów. Pierwsze decyzje po kontrolach

2026-03-03, 13:29  Agata Raczek/MG
Trwają kontrole w jednostkach straży pożarnej w regionie/fot. Agata Raczek

Kujawsko-pomorscy strażacy pod lupą. Po anonimowych sygnałach o mobbingu rozpoczęły się kontrole. Pełnego raportu jeszcze nie ma, ale decyzje już zapadają - dowiaduje się Polskie Radio PiK.

Trwają kontrole w jednostkach straży pożarnej w regionie, między innymi w Bydgoszczy. Choć końcowy raport nie jest jeszcze gotowy, już dziś wiadomo, że służby weryfikują napływające zgłoszenia.

„Nie mobbing, ale nieprawidłowości"
Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK st. bryg. Rafał Świechowicz - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, większość sygnałów ma charakter anonimowy, co utrudnia szczegółowe sprawdzenie wszystkich informacji.

– Brakuje mi drugiej strony, bo większość to anonimy. Informacje pojawiają się w prasie, są niepodpisane. Chcemy takie rzeczy wyjaśniać i zapobiegać im. Staram się ze wszystkich możliwych źródeł sprawdzić, czy doszło do nieprawidłowości – tłumaczył komendant. - O mobbingu raczej nie będzie mowy, ale jeżeli były nieprawidłowości, to będę starał się wyjaśnić dlaczego i wyciągnąć konsekwencje, jeśli będzie potrzeba.

„Wymagać, ale z godnością"
Pierwsze działania to nakaz dla komendantów, aby „wymagać od strażaków, ale z godnością”.

– To przekaz banalny i bardzo prozaiczny, ale został już przeze mnie wysłany, ponieważ jesteśmy służbą hierarchiczną, więc komendanci bardzo mocno tego słuchają – podkreśla st. bryg. Świechowicz. - Jestem prawie pewien, że nie ma takich zdarzeń i że to było tylko przypomnienie, ale pewne sygnały muszą ode mnie wychodzić w sposób jednoznaczny. Poza tym planuję zatrudnić drugiego psychologa w naszym województwie, aby możliwość kontaktu z nim dla zwykłego strażaka oddziału bojowego była częstsza. Planowane są też szkolenia online z psychologiem dla załóg.

„Pożar w straży"
Przypomnijmy - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnia, co wydarzyło się w jednostkach w Bydgoszczy, Mogilnie i Rypinie. Po niepokojących sygnałach, o przeprowadzenie kontroli zwrócili się strażaccy związkowcy, chodzić miało m.in. o mobbing. W tle jest także dramatyczny wątek wypadku jednego ze strażaków.

Końcowy raport po kontrolach w jednostkach straży pożarnej ma być znany w kwietniu.

Więcej opowiadała o tym Żaneta Walentyn w swoim reportażu pt. „Pożar w straży" - jest do posłuchania TUTAJ.

Mówi st. bryg. Rafał Świechowicz - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

