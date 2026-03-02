Nowy dworzec autobusowy powstanie w Rypinie. Wiadomo, kiedy powinien zostać oddany do użytku [wizualizacja]

2026-03-02, 10:42 Radosław Jagieła/BN

Wizualizacja nowego dworca autobusowego w Rypinie/fot. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

To będzie jedna z kluczowych inwestycji transportowych na wschodzie regionu, która pochłonie 6,5 miliona złotych. W Rypinie powstanie nowy dworzec autobusowy.

W budynku znajdą się: kasa biletowa, poczekalnia oraz część dla pracowników — z pokojami dla kierowców i biurem dyżurnego ruchu.



Powstaną też trzy zadaszone perony, plac dla autobusów z 14 miejscami postojowymi, parking na 20 samochodów, stojaki na rowery i stacje ładowania.



Obiekt ma być gotowy do końca przyszłego roku, a jego koszt wyniesie 6,5 miliona złotych. Inwestycję sfinansuje Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.