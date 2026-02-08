Kto chce prowadzić kawiarnię przy ul. Gdańskiej 5? Zostały ostatnie dni na zgłoszenia

2026-02-08, 09:35 Redakcja

Miasto Bydgoszcz szuka chętnego do poprowadzenia kawiarenkę obywatelską przy ul. Gdańskiej 5/fot. BCOPW

Miasto Bydgoszcz ogłosiło konkurs na najem kawiarenki w lokalu Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW), mieszczącym się przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy. Zgłoszenia są przyjmowane do 11 lutego do godz. 12.00.

Lokal ma powierzchnię 156,2 m² i mieści się na parterze budynku Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Ma tam być kawiarenka, której działalność powinna być spójna z charakterem, misją oraz funkcją BCOPW.

Umowa zostanie zawarta na 3 lata (od dnia podpisania dokumentów). Oferty można składać w Biurze Aktywności Społecznej przy ul. Gdańskiej 5 (tel. 52 58 59 445). Ostateczny termin składania pisemnych ofert upływa 11 lutego o godz. 12:00.

Szczegółowe wymagania i regulamin konkursu na najem pomieszczenia do prowadzenia kawiarni obywatelskiej dostępne są: TUTAJ



Wiadomo, że oferty oceniane będą według pewnych kryteriów. Wskazane są wymagania, a za każde można uzyskać od 1 do 20 punktów. Chodzi m.in. o wysokość czynszu, propozycję menu, doświadczenie oferenta czy pomysł na zagospodarowanie kawiarenki zgodnie z ideą BCOPW.



Warto wiedzieć: BCOPW otwarto 8 października 2018 roku. Na parterze działa kawiarnia, a na tyłach budynku powstał ogród społeczny. Jest także galeria sztuki.

źr. bydgoszcz.pl