Kierowca ciężarówki ukarany za uszkodzenie kładki w Bydgoszczy. Sam zgłosił się na policję

2026-02-11, 13:14  Agata Raczek/MG
Bydgoski ZDMiKP zapewnia, że z kładki można bezpiecznie korzystać, ale konstrukcja zostanie jeszcze szczegółowo sprawdzona/fot. Magiera 188, Wikipedia

Kierowca ciężarówki, który dźwigiem zahaczył o kładkę nad ulicą Fordońską w Bydgoszczy i uszkodził ją, został ukarany przez policję.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 5 lutego. Nagranie z kamery innego auta zostało zamieszczone na Facebooku. Jak widać na nim - po uderzeniu w przeprawę kierowca nie zatrzymał samochodu, tylko kontynuował jazdę. Szukała go policja. Ostatecznie mężczyzna sam zgłosił się na komisariat i został już ukarany.

- W miniony czwartek doszło do zdarzenia, podczas którego kierujący pojazdem ciężarowym marki Man uderzył dźwigiem hydraulicznym w kładkę dla pieszych na ulicy Fordońskiej, na wysokości ulicy Wiślanej – tłumaczy sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Policjanci ustalili tożsamość kierującego i za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ukarali go mandatem w wysokości 1500 zł, nałożono też na niego 10 punktów karnych.

Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy zapewnia, że z kładki można bezpiecznie korzystać, ale konstrukcja zostanie jeszcze szczegółowo sprawdzona. Rzeczniczka ZDMiKP przekazała nam, że trwa wyłanianie firmy, która zajmie się przygotowaniem ekspertyzy. 

Mówi sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

