Kierowca ciężarówki ukarany za uszkodzenie kładki w Bydgoszczy. Sam zgłosił się na policję

2026-02-11, 13:14 Agata Raczek/MG

Bydgoski ZDMiKP zapewnia, że z kładki można bezpiecznie korzystać, ale konstrukcja zostanie jeszcze szczegółowo sprawdzona/fot. Magiera 188, Wikipedia

Kierowca ciężarówki, który dźwigiem zahaczył o kładkę nad ulicą Fordońską w Bydgoszczy i uszkodził ją, został ukarany przez policję.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 5 lutego. Nagranie z kamery innego auta zostało zamieszczone na Facebooku. Jak widać na nim - po uderzeniu w przeprawę kierowca nie zatrzymał samochodu, tylko kontynuował jazdę. Szukała go policja. Ostatecznie mężczyzna sam zgłosił się na komisariat i został już ukarany.



- W miniony czwartek doszło do zdarzenia, podczas którego kierujący pojazdem ciężarowym marki Man uderzył dźwigiem hydraulicznym w kładkę dla pieszych na ulicy Fordońskiej, na wysokości ulicy Wiślanej – tłumaczy sierż. sztab. Jakub Skrzypek, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Policjanci ustalili tożsamość kierującego i za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ukarali go mandatem w wysokości 1500 zł, nałożono też na niego 10 punktów karnych.



Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy zapewnia, że z kładki można bezpiecznie korzystać, ale konstrukcja zostanie jeszcze szczegółowo sprawdzona. Rzeczniczka ZDMiKP przekazała nam, że trwa wyłanianie firmy, która zajmie się przygotowaniem ekspertyzy.