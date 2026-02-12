Trzy osoby poszkodowane w wypadku na skrzyżowaniu ulic Polnej i Ugory w Toruniu [zdjęcia] [aktualizacja]

2026-02-12, 17:09 Monika Kaczyńska/BN

Wypadek na skrzyżowaniu ulic Polna i Ugory w Toruniu/fot. KM PSP Toruń/Facebook

Dwa samochody zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Polnej i Ugory w Toruniu. Trzy osoby ucierpiały.

Jeżeli chodzi o utrudnienia w ruchu - zablokowane były oba pasy jezdni od ul. Polnej w kierunku ul. Grudziądzkiej. Przez pewien czas nie kursowały też tramwaje od Ugorów w kierunku ul. Legionów. Obecnie nie ma już trudności w tym miejscu, zarówno w ruchu aut, jak i pojazdów szynowych.