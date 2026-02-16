Toruń inwestuje w komunikację miejską. W 2026 roku na jej rozwój zaplanowano 227,8 mln zł

2026-02-16, 13:29 torun.pl / TB

Robocza koncepcyjna nowej zajezdni w Toruniu. Trwa zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu. Nie jest to wersja ostateczna. / Wizualizacja: PROGREG Sp. z o.o.

Jakie konkretnie projekty są i będą realizowane? Inwestycje dotyczą zakupu nowych autobusów i tramwajów, a także budowy nowej zajezdni.

W 2026 roku zakończy się realizacja największego w historii miasta kontraktu na dostawę 40 nowoczesnych autobusów od firmy Solaris Bus&Coach. Cena jednego pojazdu to 2,56 mln zł netto (3,15 mln zł brutto). Pierwsze 25 elektryków już wozi pasażerów. Kolejne 15 pojawi się na ulicach miasta w marcu i kwietniu tego roku.



Niebawem MZK podpisze kolejną umowę z tą samą firmą na dostawę 8 autobusów hybrydowych z opcją zakupu 7 kolejnych. Planowane jest także ogłoszenie przetargu na zakup kolejnych autobusów elektrycznych.



Miasto inwestuje także w tabor tramwajowy. W tym roku na toruńskie tory wyjadą 4 nowoczesne Swingi. Wartość zamówienia to niemal 58 mln zł brutto. Toruń jest także na finiszu pozyskiwania środków na kolejne cztery tramwaje.



Projekt „Rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej w Toruniu", w ramach którego dostarczone zostaną wspomniane cztery tramwaje, jest największym obecnie przedsięwzięciem komunikacyjnym w mieście. Wartość całkowita tego projektu to niemal 275,5 mln zł netto (338,8 mln zł brutto).



Oprócz zakupu tramwajów przedsięwzięcie zakłada także m.in. budowę nowej zajezdni tramwajowej w zachodniej części Torunia, tuż przy granicy miasta, na przedłużeniu ul. Łukasiewicza. Ma obsługiwać 70 pojazdów. Wstępna szacowana wartość budowy to ok. 147,5 mln zł. Dodatkowo powstanie również nowa linia tramwajowa, która połączy pętlę Motoarena z nową zajezdnią.



