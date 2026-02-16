Region
Unisław w powiecie chełmińskim może zostać miastem. Co na tym zyska?Marcin Doliński / TB 2026-02-16, 12:28
W poniedziałek (16.02.) rozpoczynają się konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie. Głosowanie już trwa od kilku dni i zakończy się 2 marca. Czytaj dalej »
Policjanci z Torunia pomogli rannemu myszołowowi [zdjęcia]Michał Zaręba / TB 2026-02-16, 11:34
Osłabionego ptaka zauważyli patrolując nadwiślańskie tereny. Nie był w stanie wzbić się w powietrze i bez ich pomocy nie miałby szans na przetrwanie. Czytaj dalej »
W Łabiszynie na rzece Noteć trwają poszukiwania zaginionego Grzegorza OlendraNatasza Trzebuchowska / TB 2026-02-16, 10:29
71-latek wyszedł z domu w czwartek (12 lutego) i od tamtej pory nie ma z nim kontaktu. Czytaj dalej »
Janusz Zemke w „Rozmowie Dnia": Musimy zmodernizować polskie wojsko. Jak najszybciej i jak najlepiejMaciej Wilkowski / TB 2026-02-16, 09:05
Sejm przyjął ustawę o programie SAFE. To unijna pożyczka na preferencyjnych warunkach na zakupy związane z obronnością. Czytaj dalej »
Zatrucie tlenkiem węgla na terenie byłej Elany w ToruniuMichał Zaręba / TB 2026-02-16, 08:25
Trzy osoby poszkodowane z objawami zatrucia najprawdopodobniej zostaną przewiezione do szpitala. Czytaj dalej »
Wypadek w Świerkocinie pod Grudziądzem. Dwie osoby trafiły do szpitala [zdjęcia]TB 2026-02-16, 07:51
Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w poniedziałek (16.02.) o godz. 6.44 na DK55. Czytaj dalej »
Jak poprawić swoje codzienne nawyki? Spotkania ze specjalistami ruszają w ToruniuMonika Kaczyńska/BN 2026-02-16, 07:11
Będą spotkania z dietetykiem, psychologiem, doradcą finansowym, ale też warsztaty artystyczne, zajęcia integracyjne i sportowo-rekreacyjne. Fundacja Archipelag… Czytaj dalej »
Ratowanie lokalnej tradycji i zapewnienie ciągłości twórczości ludowej - to cel stypendium „Mistrz-Uczeń”Adriana Andrzejewska-Kuras/BN 2026-02-15, 21:06
Stypendium „Mistrz-Uczeń” oferuje Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Jest to program dla twórców ludowych - artystów, rzemieślników, rękodzielników… Czytaj dalej »
Mercedes wjechał w słup i barierkę na ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy. Kierująca w szpitaluBartosz Nawrocki/BN 2026-02-15, 20:18
Utrudnienia w ruchu autobusów na ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy, niedaleko Ronda Maczka, były związane z wjechaniem mercedesa w słup i barierkę. Pojazd blokował… Czytaj dalej »
