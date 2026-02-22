Trwają poszukiwania 71-latka z Łabiszyna. Przewodnicy z psami przeczesują okolice rzeki

2026-02-22, 13:15 Marcin Glapiak/DW

Grupa Bizon skupia się głównie na przeszukiwaniu lasów/ Fot. Marcin Glapiak

W Łabiszynie trwają poszukiwania zaginionego 71-letniego Grzegorza Olendra. Dziś w akcję włączyła się specjalistyczna grupa Bizon.

Zgromadzono specjalistyczny sprzęt w postaci quadów, pontonów, a także ciężarówek. Dziś grupa Bizon skupia się głównie na przeszukiwaniu lasów, ale jest też plan, żeby sprawdzić pobliski akwen wodny.



- Rzekę przeszukali specjaliści WOPR z Kruszwicy - mówi Karol Gramowski, dowódca grupy ratownictwa specjalistycznego Bizon. - Poszerzamy działania poszukiwawcze o tereny przyrzeczne, las, tereny niezurbanizowane, żeby zweryfikować wszelkie hipotezy. Mamy cztery zespoły z psami, które też prowadzą poszukiwania - dodaje.



Akcja ma potrwać do późnego wieczora. Pracuje tam dziś 20 ratowników.



