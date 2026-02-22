Policjantka została poważnie ranna w wypadku niedaleko Torunia. Wracała do domu po szkoleniu

2026-02-22, 10:20 Monika Kaczyńska/DW

Zderzenie dwóch pojazdów na DK91 niedaleko Torunia/fot. Facebook/KM PSP Toruń

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w piątek w Głuchowie w powiecie toruńskim.

Zderzyły się dwa samochody osobowe. Podróżowały nimi trzy osoby - wśród nich dwoje policjantów. Wszyscy zostali poszkodowani w wypadku, 26-letnia policjantka przebywa jeszcze w szpitalu.



- Skodą jechali policjanci z Bydgoszczy, którzy są w trakcie kursu podstawowego i właśnie tego dnia wracali na weekend do swoich domów. 26-letnia funkcjonariuszka doznała wewnętrznych obrażeń, natomiast kierowcy po zaopatrzeniu medycznym wrócili do domów. Obaj kierowcy byli trzeźwi. O zdarzeniu został powiadomiony prokurator. Prowadzone postępowanie wyjaśni przyczyny i okoliczności tego wypadku - mówił nadkomisarz Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



Więcej o tym wypadku pisaliśmy tutaj: link.



