Jedna osoba nieprzytomna po wypadku na DK91 niedaleko Chełmży. Trzy osoby w szpitalu

2026-02-20, 19:24 Tatiana Adonis/BN

Zderzenie dwóch pojazdów na DK91 niedaleko Torunia/fot. Facebook/KM PSP Toruń

W miejscowości Głuchowo (pow. toruński) zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna z kobiet straciła przytomność.

Była zakleszczona w aucie, jednak służbom udało się wydostać ją z pojazdu. Została zabrana do szpitala. - Z naszych informacji wynika, że było to zderzenie czołowe - mówi Aleksandra Starowicz, oficer prasowy toruńskich strażaków. W sumie autami podróżowały trzy osoby.



Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej policji, do szpitala trafiły trzy osoby. - Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego zdarzenia - mówi.



Utrudnienia w miejscu wypadku zakończyły się w okolicach godz. 22:00.