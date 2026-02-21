Potrącił pieszego na przejściu, 61-latek nie przeżył. Akt oskarżenia przeciwko kierowcy Audi

2026-02-21, 13:57 Tatiana Adonis/MG

Koniec śledztwa w sprawie tragicznego wypadku na ul. Kujawskiej w Bydgoszczy. Do sądu trafił akt oskarżenia. Mężczyzna, który prowadził Audi i na przejściu dla pieszych wjechał w 61-latka odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Do zdarzenia doszło w listopadzie zeszłego roku na ul. Kujawskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Konopnickiej. Na ławie oskarżonych zasiądzie 33-letni kierowca Audi.



- Akt oskarżenia jest już w sądzie. Pan - prowadząc samochód osobowy - potrącił pieszego - mówił Polskiemu Radiu PiK prok. Dominik Mrozowski, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe. - Sprawa została zakończona skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko Piotrowi R., podejrzanemu o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. W toku postępowania ustalono, że kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu, choć jego stężenie było na poziomie wykroczeniowym. Zebrany w ten sposób materiał dowodowy uprawdopodobnił w stopniu graniczącym z pewnością, iż podejrzany jest winny zarzucanego mu czynu - mówił prokurator.



Wiadomo, że mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia, z których wynikało, że „tylko on przyczynił się do tego wypadku". Piotrowi R. grozi do 8 lat pozbawienia wolności.