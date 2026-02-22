Poważny wypadek niedaleko Tucholi. Wśród rannych jest dziecko

2026-02-22, 15:58 Agata Raczek/ DW

Aktualizacja

Policjanci wstępnie ustalili, że 69-letnia kierująca Oplem (mieszkanka gminy Tuchola) nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 33-letniej kierowczyni Peugeota (z powiatu nakielskiego), poruszającej się drogą z pierwszeństwem.



Policjanci przekazują, że poszkodowane zostały trzy osoby, w tym dziecko (do szpitala pojechała także jego matka, ale ona sama nie wymagała pomocy lekarzy). Wszystko wskazuje na to, że nie doznały poważniejszych obrażeń i jeszcze dzisiaj wyjdą do domów. Policjanci ustalili, że kobiety były trzeźwe. Dokładniejsze okoliczności zdarzenia będą dopiero badać.