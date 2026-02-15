Przebierańcy przeszli ulicami Włocławka. 35. edycja Korowodu Grup Zapustnych [zdjęcia i wideo]

2026-02-15, 15:23  Radosław Jagieła/BN
35. edycja Korowodu Grup Zapustnych we Włocławku/fot. Radosław Jagieła

35. edycja Korowodu Grup Zapustnych we Włocławku/fot. Radosław Jagieła

Barwne maszkary, głośna muzyka, zaczepki i wspólne tańce. Tak wyglądała 35. edycja Korowodu Grup Zapustnych we Włocławku. Ulicami miasta przeszły grupy przebierańców z Kaniewa, Lubania, Mikanowa i Świętosławia.

Było autentycznie i bez scenariusza, czyli dokładnie tak, jak od pokoleń na kujawskich wsiach. - Kiedyś na zapusty chodziło się w siedmiu, ośmiu - mówi jeden z uczestników. - Dziadek chodził, tata chodził i ja też kultywuję tę tradycję od 15 lat - dodaje.

- Jesteśmy uraczeni, jeżeli chodzi o barwy, o te stroje regionalne - mówi kolejny.

Wydarzenie, które zorganizowało Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, obserwowały setki Włocławian. Warto też przypomnieć, że kujawskie zapusty od sześciu lat widnieją na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Relacja Radosława Jagieły

35. edycja Korowodu Grup Zapustnych we Włocławku/wideo Radosław Jagieła

Włocławek
35. edycja Korowodu Grup Zapustnych we Włocławku/fot. Radosław Jagieła 35. edycja Korowodu Grup Zapustnych we Włocławku/fot. Radosław Jagieła 35. edycja Korowodu Grup Zapustnych we Włocławku/fot. Radosław Jagieła 35. edycja Korowodu Grup Zapustnych we Włocławku/fot. Radosław Jagieła

Region

Mercedes wjechał w słup i barierkę na ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy. Kierująca w szpitalu

Mercedes wjechał w słup i barierkę na ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy. Kierująca w szpitalu

2026-02-15, 20:18
Pięć osób, w tym dwoje dzieci poszkodowanych w zderzeniu samochodów osobowych na DK 10 w Lipnie

Pięć osób, w tym dwoje dzieci poszkodowanych w zderzeniu samochodów osobowych na DK 10 w Lipnie

2026-02-15, 18:21
Koty z różnych zakątków świata zawładnęły Toruniem. Odbyła się międzynarodowa wystawa [zdjęcia]

Koty z różnych zakątków świata zawładnęły Toruniem. Odbyła się międzynarodowa wystawa [zdjęcia]

2026-02-15, 18:02
71-latek zaginął nad rzeką w Łabiszynie. Służby szukają także pod lodem [zdjęcia, wideo] [aktualizacja]

71-latek zaginął nad rzeką w Łabiszynie. Służby szukają także pod lodem [zdjęcia, wideo] [aktualizacja]

2026-02-15, 14:33
Nawet -18C w naszym regionie. Silny mróz wraca i obejmie prawie całe województwo

Nawet -18°C w naszym regionie. Silny mróz wraca i obejmie prawie całe województwo

2026-02-15, 13:36
Ostatni weekend ferii w Kujawsko-Pomorskiem. Policjanci apelują o ostrożność

Ostatni weekend ferii w Kujawsko-Pomorskiem. Policjanci apelują o ostrożność

2026-02-15, 12:02
Bójka nastolatek przy Galerii Solnej w Inowrocławiu. Filmik trafił do Internetu

Bójka nastolatek przy Galerii Solnej w Inowrocławiu. Filmik trafił do Internetu

2026-02-15, 11:01
Odpad przy produkcji piwa bazą napoju przyszłości. Tworzą go naukowcy z Politechniki Bydgoskiej

Odpad przy produkcji piwa bazą napoju przyszłości. Tworzą go naukowcy z Politechniki Bydgoskiej

2026-02-15, 09:30
Jak szkoła powinna zareagować po tragicznych wydarzeniach z udziałem uczniów Gdzie szukać pomocy

Jak szkoła powinna zareagować po tragicznych wydarzeniach z udziałem uczniów? Gdzie szukać pomocy?

2026-02-15, 08:00

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę