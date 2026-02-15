Przebierańcy przeszli ulicami Włocławka. 35. edycja Korowodu Grup Zapustnych [zdjęcia i wideo]

2026-02-15, 15:23 Radosław Jagieła/BN

35. edycja Korowodu Grup Zapustnych we Włocławku/fot. Radosław Jagieła

Barwne maszkary, głośna muzyka, zaczepki i wspólne tańce. Tak wyglądała 35. edycja Korowodu Grup Zapustnych we Włocławku. Ulicami miasta przeszły grupy przebierańców z Kaniewa, Lubania, Mikanowa i Świętosławia.

Było autentycznie i bez scenariusza, czyli dokładnie tak, jak od pokoleń na kujawskich wsiach. - Kiedyś na zapusty chodziło się w siedmiu, ośmiu - mówi jeden z uczestników. - Dziadek chodził, tata chodził i ja też kultywuję tę tradycję od 15 lat - dodaje.



- Jesteśmy uraczeni, jeżeli chodzi o barwy, o te stroje regionalne - mówi kolejny.



Wydarzenie, które zorganizowało Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, obserwowały setki Włocławian. Warto też przypomnieć, że kujawskie zapusty od sześciu lat widnieją na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.